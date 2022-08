Deportes El Torneo de Bádminton alcanza 80 deportistas en Feria domingo 21 de agosto de 2022 , 18:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La EDM Mercapinturas y el PMD organizaron la cita, que contó con 185 partidos, y que visitó el concejal de Deportes, Juanjo Segura El Pabellón José Antonio Segura vivió ayer, una jornada donde el bádminton fue el principal protagonista con el torneo que se celebró dentro de la Feria de Almería, del 19 al 27 de agosto. De un campo a otro, los protagonistas golpeaban los volantes con la intención de alcanzar la victoria. La competitividad estuvo servida y 80 deportistas jugaron los partidos que estuvieron reñidos hasta el final. Con la organización de la escuela deportiva municipal Mercapinturas y el Patronato Municipal de Deportes, en la barriada Araceli se albergó el torneo que se celebró en modalidad individual y dobles. Desde las 9:00 horas, se habilitaron ocho pistas de juego y se celebraron 185 encuentros que concluyeron a las 20:00 horas, con la entrega de premios. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, visitó la instalación junto al gerente de la EDM Mercapinturas, Fernando Carrillo, para comprobar el desarrollo de la cita deportiva, que es una de las más aclamadas durante las fiestas patronales ya que acudieron participantes de la capital, Huércal de Almería, Alhama de Almería, Santa Cruz de Marchena, Adra, Alboloduy. Y de otras provincias como Jaén, Granada, Córdoba, Sevilla y, además, de Alicante y Madrid. Ganadores del torneo En la categoría prebenjamín femenino la ganadora fue Lucía Álvarez (Santa Cruz de Marchena); en benjamín masculino, David Ortiz (Mercapinturas); en alevín femenino, Lola Navarro (Mercapinturas); para alevín masculino, el campeón fue Juan Francisco Miley (Mercapinturas); en infantil masculino, Pedro Jesús Carmona (Arjonilla); en cadete femenino, Luna de Juan (Mercapinturas); en cadete masculino, Hugo González (Mercapinturas); en la categoría juvenil femenino, María Jurado (Mercapinturas); para juvenil masculino, José Francisco García (Mercapinturas). En absoluto ‘C’, el ganador fue Javier Morales (Mercapinturas); en absoluto ‘B’, Marcos Montoya y, en absoluto ‘A’, Juan Manuel Fernández, ambos, también de Mercapinturas. Para los dobles-alevín, los ganadores fueron Juan Francisco Miley e Isaac Torralvo de la escuela deportiva municipal Mercapinturas Almería. En dobles cadete, Pedro J. Carmona y Pilar Carmona de Arjonilla. En dobles ‘B’, Guillermo Puga y José Valentín, de Mercapinturas y CB Córdoba. Por último, en dobles ‘A’, Juan Manuel Fernández y Macarena Fernández de la escuela deportiva municipal Mercapinturas Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.