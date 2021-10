Deportes Ampliar Senderismo de cine por el Desierto de Tabernas martes 05 de octubre de 2021 , 16:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La inscripción ya está abierta en la web wwww.almeriaciudad.es/pmd para realizar el recorrido de 7,5 kms, circular y una dificultad media



Los paisajes del Desierto de Tabernas han atraído a los directores y productores de cine de todo el mundo, que han elegido este enclave con las mayores horas de sol de toda Europa para el rodaje de películas emblemáticas del séptimo arte. También es un espacio natural ideal para la práctica del senderismo con una naturaleza endémica espectacular. Ambos aspectos se unirán en la nueva ruta de senderismo que ha organizado el Patronato Municipal de Deportes para el 17 de octubre y que permitirá recorrer este territorio, áspero y a la vez bello.



El Patronato Municipal de Deportes de Almería ha abierto el plazo de inscripción para esta nueva ruta en su web www.almeriaciudad,es/pmd. Un recorrido de 7,59 kilómetros, circular y de dificultad media, que hará las delicias de los amantes del senderismo y también de los que les gustan el cine, pues se recorrerán paisajes donde se han rodado diferentes películas y series. La salida será a las 9 de la mañana, desde la puerta del Auditorio Maestro Padilla, el próximo 17 de octubre.



Los puntos de interés que se visitarán son el Barranco de las Salinas, Cascada de Sal, Río Seco, Rambla de Lanujar, Colas de Dragón, Árbol del Infortunio, Barranco del Infierno, así como espectaculares vistas a Sierra Alhamilla y al Desierto de Tabernas. El enclave, situado a tan solo 30 kilómetros al norte de Almería capital, se encuentra situado entre las Sierras de los Filabres y la de Alhamilla.



La mezcla de ocres, verdes y el efecto del sol sobre las cárcavas del agua hacen de este entorno un paisaje de película, que se podrá disfrutar en este sendero. La actividad forma parte del programa de actividades en la naturaleza del Patronato Municipal de Deportes de Almería.

