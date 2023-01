Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Señor Góngora, menos cinismo y más rigor para nuestro El Ejido en este 2023 Maribel Carrión Más artículos de este autor Por lunes 09 de enero de 2023 , 22:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ingenua de mí pensé que el señor alcalde de nuestro municipio, D. Francisco Góngora, y su partido, el Partido Popular, harían gala de mayor coherencia y menor cinismo en este 2023. Pero con titulares como este con el que afirman y valoran "positivamente la apuesta por la sanidad" de su partido, y cito literalmente, "con la proyección de un nuevo centro de salud en El Ejido", no hacen más que constatar que necesitamos un verdadero cambio de rumbo en nuestra ciudad para devolverle el lugar que realmente merece. ¿Cuántas veces hay que visitar un solar y 'vender' una inversión para que las obras comiencen? ¿Cuántas veces hay que escuchar cómo se va inflando un presupuesto sin que las actuaciones nunca comiencen? Y lo más grave… ¿Cuántos días, semanas y hasta meses hay que esperar para poder conseguir una cita presencial en nuestros centros de salud o en nuestros hospitales para poder acudir a nuestro médico de cabecera o al especialista? ¿Cuántas mentiras nos tiene que contar más el PP sobre la renovación de los 12.000 sanitarios que ahora presentan en contratos de solo 4 días? Dice ahora el señor Góngora, y su compañera parlamentaria que para más inri también es de nuestro pueblo, Dña. Julia Ibáñez, que "el PP ha dejado claro que existen dos modelos muy diferentes a la hora de gestionar los recursos públicos". Y la verdad es que ahí sí que estamos de acuerdo. Porque hay pruebas suficientes para afirmar que el modelo del PP se basa en perseguir la privatización, en la dejación de funciones y de servicios, en ir desmantelando poco a poco nuestra Sanidad, nuestra Educación, nuestros pilares más básicos y preciados. El de los contratos basura a los profesionales sanitarios, el de tener que anticiparnos a una enfermedad sobrevenida porque es prácticamente imposible obtener una cita presencial, el de unas Urgencias saturadas, con unos profesionales trabajando sin los medios materiales y humanos que necesitarían, y sin las condiciones más mínimas. Un modelo en el que Salud Ya No Responde, sino que Ignora y Comunica... Y dice además el PP en su comunicado para empezar el año que "el Gobierno de Juanma Moreno cumple una vez más con la provincia de Almería, con el Poniente almeriense y con los vecinos de El Ejido en un tema fundamental como es la sanidad". Y yo le invito señor Góngora, a hacer uso de nuestra Sanidad de verdad, a intentar pedir una cita para el médico de cabecera de forma presencial sin que pasen semanas, a intentar que le deriven al especialista para comprobar cuántos meses pasan hasta que le dejan acudir a esa cita al Hospital, a hacer uso de nuestras Urgencias un día cualquiera, desde bien temprano por la mañana, o sencillamente a hablar con nuestros profesionales sanitarios y que les pregunte por sus condiciones, por sus contratos. Le propongo señor Góngora que se lo marque además como propósito de año nuevo, y a que después, con la realidad diaria, vuelva a leer el comunicado que usted ha firmado y me diga si sigue defendiendo la sarta de falsedades que en él se enumeran. Por favor, menos cinismo y más rigor para nuestro El Ejido en este 2023. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Maribel Carrión Candidata a la Alcaldía de El Ejido por el PSOE 2 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)