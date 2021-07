Si tienes entre 40 y 69 años ya puedes vacunarte sin cita previa en el Poniente

lunes 19 de julio de 2021

La delegación territorial de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Almería ha convocado seis vacunaciones sin cita en Distrito Sanitario Poniente. Se desarrollarán esta semana en distintos puntos de la comarca y están programadas para las personas de entre 40 y 69 años de edad que aún no han recibido ninguna dosis. El objetivo es facilitar las labores de citación en las comarcas del Poniente y de la Alpujarra y agilizar el calendario de vacunación frente a la covid-19.



Distrito Sanitario Poniente tiene previsto administrar 1.200 vacunas de Janssen a lo largo de la semana. El personal sanitario atenderá a la población en horario de tarde, de tres a siete. No es necesario pedir cita previa. Tan sólo presentar el Documento Nacional de Identidad o la tarjeta sanitaria. La primera vacunación masiva es hoy el lunes en el Pabellón Municipal de El Ejido. El martes, en La Azucarera de Adra. El miércoles, en el Centro de Usos Múltiples del municipio de Berja y en el Pabellón de Deportes de Vícar. El calendario de vacunación masiva previsto para la próxima semana terminará el jueves en Roquetas de Mar y en Las Norias.



Las vacunaciones sin cita previstas para esta semana están abiertas a los usuarios de las zonas básicas de Distrito Sanitario Poniente, ubicadas Roquetas de Mar, El Ejido, Adra, Vícar, Berja y Laujar de Andarax. Desde Distrito Sanitario Poniente se han llevado a cabo varias vacunaciones masivas para personas de entre 40 y 69 años de edad que no han pasado la enfermedad y que aún no han recibido ninguna dosis. Además, esta semana también se administró sin cita la primera dosis de Moderna a la población de entre 29 y 39 años. “Es importante incidir en la población más joven. El virus sigue presente y la edad media de los positivos en Distrito Poniente ronda los 30 años”, ha insistido Enriqueta Quesada, gerente de Distrito Sanitario Poniente de Almería.