Sicilia advierte del riesgo para la agricultura almeriense salir de la UE como pide Vox

martes 14 de junio de 2022 , 15:13h

El portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, ha hecho un llamamiento a los almerienses para que el próximo domingo acudan a las urnas y voten al PSOE, para poner fin a la “mala gestión” de Moreno Bonilla, impedir la entrada de la ultraderecha en el gobierno andaluz y hacer posible que Andalucía tenga, “como España”, un gobierno comprometido con las necesidades de la ciudadanía.

“La única manera de poder parar a la extrema derecha es votar al Partido Socialista”, ha defendido Sicilia, quien ha advertido de que “con Juanma Moreno y Vox en el gobierno, habrá retrocesos en la lucha contra la violencia de género y retrocesos en hacer una sociedad más diversa, más plural”. Además, también ha incidido en la repercusión económica que podría tener para la provincia de Almería un gobierno con la ultraderecha que propugna la salida de Europa. “Con Vox en el gobierno no tendríamos la posibilidad de defender ante Europa nuestra agricultura, porque Vox está pidiendo que salgamos de Europa, está pidiendo que no tengamos una Política Agraria Común; y desde aquí, quiero preguntarles a todos los agricultores, al tejido empresarial y a la agroindustria de Almería: ¿qué haríamos si no pudiéramos exportar nuestros productos?”, ha cuestionado. “Los andaluces tienen que saber que si no quieren ver a Macarena Olona de vicepresidenta, lo que tienen que hacer es votar al PSOE”, ha subrayado.

Sicilia también se ha referido al trabajo desarrollado por Moreno Bonilla al frente del gobierno andaluz en los últimos tres años y medio. “Por más propaganda que quieran hacer, está la Andalucía real, esa Andalucía que está viendo cómo los servicios públicos se deterioran, cómo se echa a 8.000 sanitarios, cómo se cierran colegios; está esa Andalucía real que sabe que Juanma Moreno ha recibido más fondos europeos que ninguna otra comunidad y que no los ha gestionado”, ha apuntado.

“Más allá de la propaganda, los andaluces conocen la mala gestión por parte de la Junta de Juanma Moreno, que ni sabe ni quiere gestionar”, ha censurado, recordando “los más de 1.500 millones de euros guardados en un cajón y la ejecución apenas nula de los fondos europeos, que son tan necesarios para recuperar la economía de nuestra tierra”.

Un gobierno sensible

Frente a lo vivido en los últimos años, el portavoz socialista ha apostado por la oportunidad de que en Andalucía “también tengamos un gobierno comprometido, como tenemos en España”, del que ha destacado medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la subida de las pensiones. En este punto, ha destacado que la subida del Salario Mínimo Interprofesional ha beneficiado a 190.000 almerienses y la de las pensiones a otros 110.000.

“Tenemos, por tanto, un Gobierno de España sensible con los problemas y queremos tener un gobierno en la Junta que sea sensible también con las necesidades de Andalucía y eso sólo lo pueden hacer Juan Espadas y el PSOE”, ha defendido.

Por su parte, el cabeza de lista del PSOE de Almería a las elecciones andaluzas y secretario general del PSOE provincial, Juan Antonio Lorenzo, ha abundado en que “es muy importante que, en esta recta final, el domingo no quede ningún progresista en su casa, para que saquemos adelante Andalucía como siempre lo hemos hecho la gente progresista, la gente de izquierda, que no tengo ninguna duda de que en Andalucía somos mayoría”.

“Queda el esfuerzo final para darle la vuelta a las encuestas y seguir construyendo Andalucía, creciendo en igualdad, en convivencia, como lo venimos haciendo desde hace años y como estoy seguro de que volveremos a hacerlo muy pronto”, ha concluido.