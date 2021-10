Siete conciertos darán vida a una nueva edición del ‘AlmeriJazz 2021’

miércoles 27 de octubre de 2021

Jorge Pardo, Ray Collins, Gonzalo Val Trío & Benet Palet, Albert Sanz & Javier Colina, Capitán Corchea, The Lazy Tones y Big Band Clasijazz protagonizan el cartel de esta edición



Una propuesta artística que este año sigue basada en los mejores representantes del jazz nacional y a la variedad de géneros, cubriéndose así varias de las vertientes, como el blues, el swing y una de las vías nacionales de esta gran música como es el flamenco jazz. Con ese espíritu llega a Almería una nueva edición del Festival de Jazz ‘AlmeriaJazz 2021’, que cumple su 29º aniversario por herencia de la denominación anterior. Un ciclo que desarrollará el grueso de su programación del 6 al 14 de noviembre pero que “como novedad este año contará con un concierto de presentación gratuito la semana anterior, este mismo viernes, día 29, con The Lazy Tones”, ha detallado en la presentación del evento el concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz.



El edil municipal ha desgranado que “este año contaremos con siete conciertos, que se desarrollarán en tres escenarios: cuatro de ellos en el Teatro Apolo, uno en el Auditorio Maestro Padilla y dos en el auditorio de la EMMA. Todos los conciertos comenzarán a las 20.30 horas, salvo en el caso de uno matinal de domingo”.



Jorge Pardo, Ray Collins, Gonzalo Val Trío & Benet Palet, Albert Sanz & Javier Colina, Capitán Corchea, The Lazy Tones y Big Band Clasijazz protagonizan el cartel de esta edición, “un cartel, como ven, de lo más completo y variado que nos afianza en esta renovada etapa del mítico Festival Internacional de Jazz de Almería de cara a la edición 2022 que será la trigésima y marcará el hito de la consolidación de la recuperación del festival”, ha avanzado Diego Cruz. Precisamente, será Jorge Pardo quien recibirá este año el premio 'Georgia Jazz Club en memoria de Serafín Cid', después de que la primera edición, el año pasado, fuera para el guitarrista Paco Rivas.



Las entradas ya se encuentran a la venta en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo, en www.almeriaculturaentradas.es y en www.almerijazz.com. Hay entradas individuales para los conciertos y también la posibilidad de adquirir un abono para todos los conciertos.





Detalles de la programación

Será el Auditorio de la EMMA el que recibirá este viernes, 29 de octubre, el concierto de presentación, que es una novedad en la edición de este año. Se trata del concierto de entrada gratuita de The Lazy Tones. La esencia ‘Chicago Blues’ se reconoce en esta banda formada por músicos de la escena Blues valenciana. Recreando sonidos añejos, interpretan a Jimmy Roger, Little Walter, Muddy Waters… al más puro estilo de las grabaciones antiguas de mediados de los 50´s.



El sábado, 6 de noviembre abrirá los conciertos en el Apolo Gonzalo del Val Trío & Benet Palet. Gonzalo es uno de los baterías más destacados de la escena y al pianista Marco Mezquida y el contrabajista David Mengual suma al virtuoso trompetista Benet Palet. Una cita que se desarrolla dentro del programa AIE en ruta. El primer fin de semana del festival se completa el domingo, día 7, con el concierto matinal infantil en la EMMA de Capitán Corchea. Espectáculo familiar de José Luis Gutiérrez, músico de reconocido prestigio, avalado por más de 1.500 conciertos didácticos celebrados. Una forma divertida de acercar el Jazz a los más pequeños de la casa.



La segunda semana del festival se abrirá el miércoles 10 con Albert Sanz y Javier Colina en el Apolo. Presentarán su nuevo disco, ‘Sinhá’. Al igual que en el anterior trabajo, se trata de un repertorio de compositores brasileños, abordado con el cariño y el estilo especial que caracteriza a estos dos músicos de contrabajo y piano. El viernes 12 será el turno de la propuesta más internacional, la de los alemanes Ray Collins Hot Club. Una Big Band de nueve músicos que maneja todas las variaciones del Rhythm n’ Blues con una energía descomunal y con experiencia en festivales de todo el mundo, desde Moscú a Las Vegas, de Japón al Reino Unido.



Para el sábado, 13 de noviembre, llegará a Almería uno de los grandes talentos del jazz que tiene estrecha vinculación con Almería, como es Jorge Pardo, que presentará su última creación musical, titulada ‘Trance’, donde da salida a su querencia más flamenca. En esa noche se le hará entrega del premio 'Georgia Jazz Club en memoria de Serafín Cid'.



El cierre será el domingo, día 14, en el Auditorio con un clásico que nunca falta en el festival, como es la Big Band Clasijazz. Todo un símbolo de ese amor al jazz que tiene la ciudad y la provincia y un referente dentro y fuera de nuestras fronteras.