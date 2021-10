Cineclub Almería viaja a Israel con 'Siempre Contigo'

miércoles 27 de octubre de 2021 , 19:07h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Tras una semana de descanso por las Jornadas Astronómicas, el ciclo del Área de Cultura y La Factoría vuelve este día 29 en doble sesión





Después de que el Apolo se llenara la semana pasada de ciencia y astrología en la novena edición de las Jornadas Astronómicas de Almería, vuelve la cita con Cineclub Almería. En este caso será el viernes, 29 de octubre, con la película israelí ‘Siempre Contigo’. Será la tercera de las once películas que darán vida a este fijo de la programación de temporada del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, con la coordinación de La Factoría. Será en doble pase, a las 18.30 y 20.30 horas.



‘Siempre Contigo’ es una película israelí dirigida por Nir Bergman, con guión de Dana Idisis, música de Matteo Curallo y fotografía de Shai Goldman. Está protagonizada por Shai Avivi, Noam Imber, Smadi Wolfman, Efrat Ben-Zur, Amir Feldman, Sharon Zelikovsky, entre otros. La película participó en el Festival de Valladolid - Seminci, donde Shai Avivi obtuvo el premio a mejor actor.



La sinopsis es la siguiente: Aharon ha dedicado toda su vida a criar a su hijo Uri. Viven juntos en una rutina amable, lejos del mundo real. Pero Uri es autista y ya es lo suficientemente adulto para ir a un hogar especializado. En su camino a la institución, Aharon decide escaparse con su hijo y se lanzan a la carretera, sabiendo que Uri no está preparado para la separación. Aunque quizá sea el padre el que no está preparado.



Está activada la venta online para todas las películas de este trimestre en www.almeriaculturaentradas.es. Las entradas tendrán un precio de 4 euros, con un euro de descuento para la comunidad universitaria en el caso de haber segunda sesión, en este caso solo aplicable en la compra en taquilla. Organizado por La Factoría y el Área de Cultura, Cineclub Almería cuenta con el patrocinio de Onda Cero y la Universidad de Almería, y la colaboración de La Lustra Cocina, Joseba Añorga, la asociación Amigos de la Alcazaba, La Chica de Ayer y Tony García Gastronomía.



Tras esta tercera cita, el Cineclub Almería seguirá su viaje en este trimestre con ‘La noche de los reyes’ (Philippe Lacote, Costa de Marfil, 4 de noviembre), ‘Fauna’ (Nicolás Pereda, México, 11 de noviembre), ‘El mundo sigue’ (Fernando Fernán Gómez, España, 18 de noviembre), ‘Pleasure’ (Ninja Thyberg, Suecia, 2 de diciembre), ‘My beautiful Baghdad’ (Samir, Reino Unido, 9 de diciembre) y ‘La vida era eso’ (David Martín de los Santos, España, 16 de diciembre). Las proyecciones serán todas a las 18.30 y 20.30 horas, salvo la del 18 de noviembre, con sesión única a las 20.00 horas.



Por último, la sección Acercamientos se desarrollará bajo el título de ‘Esa palabra…’ con las películas ‘Blue Valentine’ (Derek Cianfrance, Estados Unidos, 13 de diciembre) y ‘Drácula de Bram Stoker’ (Francis Ford Coppola, Estados Unidos, 14 de diciembre). En este caso ambas con proyección única a las 20.00 horas.





Estas son las películas que restan del ciclo de otoño:

Viernes, 29 de octubre – Siempre contigo. Israel.



Jueves, 4 de noviembre – La noche de los reyes. Costa de Marfil.



Jueves, 11 de noviembre – Fauna. México.



Jueves, 18 de noviembre – El Mundo Sigue. España.



Jueves, 2 de diciembre – Pleasure. Suecia.



Jueves, 9 de diciembre – My Beautiful Baghdad. Reino Unido.



Lunes, 13 de diciembre – Blue Valentine. Estados Unidos. (Sección Acercamientos)



Martes, 14 de diciembre – Drácula de Bram Stoker. Estados Unidos. (Sección Acercamientos)



Jueves, 16 de diciembre – La vida era eso. España.









Películas ya proyectadas:

Jueves, 7 de octubre – Las cosas que decimos, las cosas que hacemos. Francia.



Jueves, 14 de octubre – First Cow. Estados Unidos.