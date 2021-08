La Junta licitará el Centro de Día para mayores de Fiñana

miércoles 18 de agosto de 2021 , 16:07h

La Consejería de Igualdad ha mantenido una comunicación “constante y fluida” con el Ayuntamiento y las personas usuarias del centro, a quienes se ha ofrecido un recurso alternativo mientras se resuelve el procedimiento

Ayuntamiento y usuarios

La Junta de Andalucía ya ha iniciado los trámites para realizar una nueva licitación de la prestación del servicio del Centro de Día para personas mayores del municipio almeriense de Fiñana. De hecho, el pasado 4 de agosto se publicó en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía dicha licitación, por lo que se procederá en el menor plazo posible a la adjudicación a una nueva entidad gestora.La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) aprobó en 2017 el expediente de contratación de los servicios de centro de día para personas mayores en situación de dependencia en los centros de titularidad de la Junta de Andalucía denominados Centro Día Mayores Hogar II, Centro Día Mayores Berja, Centro Día Mayores Fiñana y Centro Día Mayores Níjar, todos ellos de la provincia de Almería. El expediente fue dividido en cuatro lotes que fueron adjudicados mediante resolución de la Dirección-Gerencia de la ASSDA de fecha 31 de julio de 2017, formalizándose con fecha 1 de septiembre de 2017 los contratos administrativos para la prestación del servicio entre la Agencia y las entidades adjudicatarias.La vigencia de los contratos de servicios era de 4 años, entrando en vigor el día 1 de septiembre de 2017, por lo que finalizará el próximo día 31 de agosto de 2021, existiendo la posibilidad de una única prórroga por el periodo de dos años, salvo denuncia de cualquiera de las partes.Actualmente, la ASSDA está tramitando la prórroga de los contratos con la entidad que actualmente gestiona el Centro Día Mayores Hogar II, del municipio de Almería, Centro Día Mayores Berja, del municipio de Berja y el Centro Día Mayores Níjar, en dicho municipio. Sin embargo, la entidad que gestiona el Centro Día Mayores Fiñana ha denunciado el contrato administrativo en vigor, mostrando interés por no prorrogar la prestación del servicio, por lo que finalizará el próximo 31 de agosto.

El delegado territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, Rafael Pasamontes, ha informado que “desde la ASSDA se han puesto en contacto con todos los usuarios y usuarias. A las personas con plaza privada, se les ha informado y ofrecido estudiar y valorar si les puede ofrecer algún recurso, mientras se resuelve y se adjudica a la nueva empresa la gestión del Centro de Día por un periodo de 4 años, prorrogable. Por su parte, a las personas usuarias con plaza pública se les ha vuelvo a valorar y se les ha ofrecido otros recursos para que no queden desatendidas en ningún momento hasta la adjudicación de la nueva entidad gestora del Centro de Día”.



Entre los recursos ofrecidos está la ayuda a domicilio, plaza en residencia, prestación económica para cuidados en el entorno familiar o una prestación económica vinculada al servicio. “Por lo que no quedarán en ningún momento desatendidas y en cualquier caso podrán volver a ser usuarios y usuarias del Centro de Día si es su deseo”, asegura Pasamontes.



Por otra parte, el delegado de Igualdad en Almería ha subrayado que “el Ayuntamiento de Fiñana es conocedor de que en ningún momento se iba a cerrar definitivamente el Centro de Día porque está en curso su licitación, por lo que decir o insinuar que se cerrará definitivamente es faltar a la verdad ya que la Junta de Andalucía sacó la licitación el 4 de agosto”.



“Su alcalde es conocedor de las gestiones realizadas desde la Delegación Territorial de Igualdad para dar continuidad al servicio, que se está prestando por la entidad adjudicataria hasta la finalización de la nueva licitación, pero no ha sido posible llegar a un acuerdo por encontrarse en un proceso concursal. Por ello, se ha de esperar a que próximamente se resuelva la licitación y entre la nueva empresa”, ha destacado el delegado.



Rafael Pasamontes ha vuelto a dejar claro que “los usuarios y usuarias, en ningún momento, se han quedado ni se quedarán desatendidos por la Junta de Andalucía. Y el Centro de Día no se va a cerrar definitivamente ni va a desaparecer”.



Desde la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación se ha puesto en marcha, entre otras medidas, una campaña de sensibilización para poner en valor el servicio prestado en los Centros de Día con el objetivo principal de recuperar la normalidad en el desarrollo de la actividad diaria en los centros y el nivel de ocupación anterior a la crisis sanitaria sufrida como consecuencia del Covid-19, donde la vulnerabilidad del sector de las personas mayores ha tenido un impacto muy significativo.