Silestone entrega el “Premio Cocinero del Año” a ocho reconocidos chefs

martes 25 de mayo de 2021 , 18:50h

Andoni L. Aduriz, Rodrigo de la Calle, Ricard Camarena, Xavier Pellicer, Ignacio Echapresto, Javier Olleros, Fernando del Cerro y Luis Callealta son los ocho cocineros que reciben este reconocimiento por ser “activistas de lo verde”. Santiago Alfonso, vicepresidente de comunicación y reputación corporativa de Cosentino, entregará esta distinción el próximo 1 de junio a las 14 horas.

Silestone® by Cosentino vuelve a Madrid Fusión Alimentos de España, uno de los congresos gastronómicos más importantes del mundo, y que por primera vez tendrá un formato híbrido, con la posibilidad de seguirse presencial y virtualmente. La multinacional española Cosentino se suma a esta nueva realidad post-Covid del mundo culinario, y lo hace de la mano de su marca Silestone®, la superficie líder global en el ámbito de la encimera de cocina.



Silestone® patrocina el “Premio Cocinero del Año”, uno de los más relevantes del Congreso, y que este año no se entrega a un solo chef, sino que serán ocho cocineros los que reciban a la vez dicho reconocimiento: Andoni L. Aduriz, Rodrigo de la Calle, Ricard Camarena, Xavier Pellicer, Ignacio Echapresto, Javier Olleros, Fernando del Cerro y Luis Callealta. “Los activistas de lo verde”, así ha catalogado Madrid Fusión Alimentos de España a este colectivo de chefs que, según la organización, “han visto todas las posibilidades gastronómicas del mundo vegetal y lo han puesto en valor.”.



La ceremonia oficial de este galardón, que llega a su edición número 19 y que Cosentino patrocina desde el año 2014, tendrá lugar el 1 de junio a las 14 horas en el auditorio principal. Santiago Alfonso, vicepresidente de comunicación y reputación corporativa de Cosentino, entregará dicha distinción. “Cuando nos comunicaron la decisión de llevar a cabo este reconocimiento conjunto, y tan merecido, nos alegramos enormemente. Algunos de ellos son además grandes amigos de la empresa Cosentino desde hace mucho tiempo. Si en cada edición nos sentimos muy orgullosos de patrocinar este galardón, este año lo estamos aún más si cabe. Se está premiando el esfuerzo y el trabajo por una gastronomía comprometida con el planeta y sostenible, por lo que no veo mejor aliada para este Premio que la marca Silestone®, donde la sostenibilidad, la circularidad y la responsabilidad no son solo un emblema, sino que es una realidad.”, afirma Santiago Alfonso.



Catorce ediciones son las que lleva Cosentino asistiendo a Madrid Fusión Alimentos de España como patrocinador y proveedor oficial de encimeras. Este año, Silestone® llega a este Congreso con su renovada imagen corporativa para conquistar a los mejores profesionales de la gastronomía nacional e internacional. Las cocinas de los backstages cuentan con diversas encimeras de Silestone® Sunlit Days, innovadores colores que la marca lanza al mercado en el mes de junio. Su diseño, carácter y funcionalidad no dejan indiferente a nadie.



“El mundo de la restauración y sus profesionales han sido especialmente afectados y perjudicados como consecuencia de esta cruel pandemia sanitaria. Es el momento de seguir remando juntos para salir adelante. El vínculo, el compromiso y el respaldo de Cosentino con este sector se ve de nuevo patente con su presencia y participación en Madrid Fusión Alimentos de España 2021.”, concluye Santiago Alfonso.