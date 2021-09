Cosentino es protagonista en la Semana del Diseño de Milán 2021

lunes 06 de septiembre de 2021 , 16:14h

Durante el Fuorisalone (4-10 septiembre), Cosentino presenta un proyecto de diseño realizado con la superficie ultracompacta Dekton®, en colaboración con Mariana y Gustavo Martini. La multinacional española abre asimismo las puertas de su Cosentino City Milán, completamente renovado con Dekton® y Silestone®, así como con la tecnología más vanguardista. La sala de exposición alberga algunos eventos dirigidos al público y a los arquitectos e interioristas.



La Semana del Diseño de Milán (4-10 de septiembre) es un evento que los amantes del diseño no pueden perderse debido al inmenso prestigio del que goza en todo el mundo. Cosentino, compañía española líder mundial en la producción y distribución de superficies innovadoras y sostenibles para la arquitectura y el diseño, vuelve a participar este año en este destacado encuentro con un interesante programa de actividades.



En colaboración con los diseñadores Mariana y Gustavo Martini, Cosentino presenta “O”, una mesa elegante, refinada y extremadamente resistente y funcional, creada con la superficie ultracompacta Dekton®. Diseñada específicamente para proyectos residenciales, la pieza pretende ser un símbolo de unión y convivencia al aire libre. Un objetivo conseguido gracias a las especiales características técnicas de este material, indispensables para espacios exteriores. Dekton® es resistente a agentes químicos, rayos UV y temperaturas extremas, que permiten que su color o estabilidad dimensional no se alteren. Su resistencia al agua y sus bajos requisitos de mantenimiento le convierten en una solución altamente versátil y duradera en el tiempo.



Para los diseñadores, el nombre y la forma del proyecto están inspirados en el concepto de círculo, o más bien “un círculo cerrado”, algo que alude a un lugar de encuentro privado e íntimo para pasar tiempo juntos y crear una cercanía especial. Una mesa diseñada para “fortalecer los lazos de valor” durante los momentos especiales que compartimos con las personas con las que convivimos o que vienen a nuestras casas. Una mesa redonda que permite tener todo al alcance de la mano; no hay divisiones sino cercanía intencionada. Un círculo que expresa la esencia de compartir, enfatizado aún más por la idea de un banco en lugar de sillas. No es un lugar individual sino otro espacio para compartir y que permite un contacto cercano, rozar los hombros, unir a todos al mismo nivel, eliminando toda noción de distancia.



Mariana y Gustavo eligieron Dekton® Nilium de Cosentino, un color de la Colección Industrial, inspirado en las tonalidades plateadas del metal, que ofrece una delicada mezcla de blanco y gris. El aspecto sofisticado y sus tonos cálidos son típicos de las primeras etapas de oxidación de un material que fusiona a la perfección con la base de aluminio barnizado de la mesa y el banco, realizado artesanalmente por Martino 1930, una empresa con sede en Milán. Dekton® Nilium ha sido trabajado por Odone Marmi.



La mesa “O” se exhibe en el jardín interno del B&B Hotel Milano City Centre Duomo, en Via San Tomaso 4, una ubicación capaz de ofrecer un escaparate de prestigio en el centro histórico de la ciudad.



Cosentino City Milán muestra sus renovadas instalaciones con la tecnología más vanguardista y presenta lo más reciente de Silestone®, la superficie mineral híbrida líder global para el mundo de la arquitectura y el diseño



Ubicado cerca del centro de la ciudad, en Piazza Fontana 6, Cosentino City Milán es un espacio totalmente dedicado a la comunidad de arquitectos y diseñadores. Recientemente, su sala de exposición de más de 100 m2 ha sido completamente rediseñada con superficies Dekton® y Silestone®, así como una serie de innovaciones tecnológicas de vanguardia.





Durante el Fuorisalone, Cosentino City Milán muestra la última colección Silestone® Sunlit Days, primera serie de colores neutra en carbono dentro de la industria de las superficies de cuarzo y la piedra de ingeniería. Sunlit Days se crea además con la exclusiva y pionera tecnología HybriQ® de Silestone®, que pone de manifiesto el compromiso de la marca con la sostenibilidad y realza la excelente gestión medioambiental que Grupo Cosentino viene realizando desde hace años. Los cinco colores de Sunlit Days, Faro White, Cincel Grey, Arcilla Red, Cala Blue y Posidonia Green, se inspiran en el Mediterráneo, la conexión con la naturaleza y, sobre todo, el color.