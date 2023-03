Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Simula ser un policía en un atraco y le cazan por el ADN

miércoles 08 de marzo de 2023 , 14:52h

Condenado gracias al ADN del casco integral con el que ocultó su rostro para atracar a una pareja

Un hombre que se hizo pasar por "policía secreto" y atracó a una pareja en Almería ha sido condenado a tres años, seis meses y un día de prisión. Durante el atraco, el hombre utilizó un casco integral para ocultar su rostro. Las pruebas de ADN realizadas sobre un objeto que perdió durante la huida después de chocar contra un coche lo identificaron como el autor del delito. Además, el acusado ya tenía una condena anterior por robo con intimidación.

El fallo del juicio puede ser apelado, pero se destaca la fuerza de la evidencia presentada. Aunque las víctimas no pudieron identificar al ladrón, reconocieron el casco encontrado en la calle por la policía y el modelo de motocicleta que utilizó, que fue identificado por su matrícula.

La juez consideró la reincidencia del acusado y su actitud intimidatoria al sacar un objeto de su pecho durante el atraco. Aunque no se llegó a exhibir ninguna arma, esto pudo afectar la capacidad de reacción de las víctimas. El acusado deberá indemnizar a las víctimas con 189 euros por el valor del teléfono móvil robado.

La sentencia confirma que en la madrugada del 4 de noviembre de 2019, el acusado se encontraba cerca de la desaladora junto al río Andarax y se acercó a un vehículo estacionado con una pareja adentro.

Un hombre intentó abrir las puertas de un vehículo mientras llevaba puesto un casco integral para no ser identificado. Sin embargo, no tuvo éxito ya que el coche estaba cerrado desde dentro. Después, el hombre se identificó como "policía secreta" y pidió a los ocupantes que salieran del coche, pero estos se negaron.

Durante el incidente, el acusado trató de infundir temor a los perjudicados y les pidió su documentación. Para ello, hizo el gesto de sacar algún objeto mientras se llevaba la mano al pecho. La conductora del coche entregó su documentación, pero en un descuido, el acusado le arrebató su teléfono móvil que estaba sobre sus piernas. Luego, tiró el DNI dentro del vehículo y huyó del lugar en su motocicleta.

Durante un juicio, las víctimas de un robo contaron cómo persiguieron al ladrón desde Costacabana hasta el Puche y el Tagarete mientras alertaban a las autoridades para intentar detenerlo. Después de perderlo de vista, encontraron a un hombre en la calle Jaén que les dijo que había sido golpeado por un motociclista que conducía en dirección prohibida, lo que le hizo perder su casco, que fue recogido por la policía en el lugar del accidente.

Los restos encontrados en el casco coincidieron con el perfil genético del sospechoso, cuya motocicleta estaba registrada a nombre de su esposa según la matrícula y descripción obtenida durante la investigación.

El acusado afirmó no recordar lo que hizo el día de los hechos y dijo que estuvo en su casa todo el día, ya que no ha salido desde que salió de prisión en 2019. También declaró que no tiene un ordenador en su mente y no recuerda quién estaba con él. Además, negó tener un casco como el analizado y sugirió que podría haber sido utilizado por su hijo o padre.