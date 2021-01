Almería SiPcte denuncia el colapso del reparto de Correos en Almería jueves 28 de enero de 2021 , 16:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El Sindicato SiPcte ha informado esta mañana a los usuarios y medios de comunicación sobre la falta de contratación en las unidades de reparto de la capital. El sindicato del personal de Correos SiPcte ha publicado en su cuenta de Twitter que la empresa sigue ofreciendo un pésimo servicio a los usuarios del servicio postal de Almería. Hace unos meses el nuevo Director de Zona de Andalucía en una de sus visitas ya avanzó a los carteros de Almería que se llevarían a cabo recortes en la plantilla y en la contratación según explica el sindicato, que detalla que "A día de hoy en todas las unidades de la capital siguen sin cubrirse bajas o permisos, por lo que aumentan las quejas vecinales por el pésimo servicio que se está dando". En lo que respecta al personal las quejas son innumerables, “es imposible realizar todo el servicio”, en alguna de las unidades la falta de efectivos llega a casi el 40% de la plantilla, en algunos casos los positivos por covid19 no se están cubriendo, ni tampoco los asuntos particulares, nos avisan desde las unidades que es imposible realizar todo el servicio con este personal" señalan. En ese sentido añaden que "No se entiende que dentro de la misma empresa que un trabajador de atención al cliente sea sustituido inmediatamente y sin embargo en el reparto, la carga de trabajo tiene que ser asumida inmediatamente por el resto de carteros, lo que viene provocando desde hace años y según Inspección de Trabajo posibles riesgos psicosociales". Desde el sindicato SiPcte denuncian que "algunos jefes, están informando a sus subordinados, que Correos no tiene dinero para contratar, cosa que no es cierta y que lo hacen para atemorizar al personal; Hay que tener en cuenta que el grupo Correos ha gestionado 208,9 millones de envíos de paquetería y cartas urgentes durante 2020 y que ha supuesto un incremento de un 8,39% más que el año anterior y aún así sigue empeñada en recortar la contratación de personal de reparto". No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

