Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Sobrecarga de trabajo en el juzgado de violencia sobre la mujer en Almería Xenia Castro Más artículos de este autor Por lunes 15 de mayo de 2023 , 20:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Descubre las cifras de violencia contra la mujer en Almería en 2022 y por qué se necesita otro juzgado exclusivo para disminuir la carga de trabajo En el año 2022 y, según TSJA, en 2022 ingresaron un total de 56.923 asuntos de violencia sobre la mujer, un dato que ha aumentado un 13% del año anterior, de igual manera que los asuntos pendientes, que han aumentado en un 4%, situándose así en 12.862 asuntos pendientes. En Almería, en 2022 se registran 5.155 asuntos, un 21% más que el año anterior, de los cuales, en el juzgado exclusivo sobre la mujer ingresan 2.419 (19% más que el año anterior) y con un total de 906 asuntos pendientes. Una cifra que, según el criterio orientativo fijado por el Consejo General del Poder Judicial supera en 819, ya que se considera que son 1.600 asuntos el indicador referencial de carga de trabajo anual. Almería es de las provincias con más ingresos de asuntos por juzgado, superada únicamente por Málaga, la que cual tiene un ingreso de 2.477 asuntos por juzgado, aunque Algeciras y Córdoba, con ingresos algo menores, también superan la carga de trabajo anual fijada por el Consejo General del Poder Judicial. Este hecho podría indicar que, estas provincias, en especial Almería y Córdoba, deberían contar con otro juzgado exclusivo sobre la mujer y así disminuir la carga de trabajo por juzgado y de asuntos pendientes. Dentro de este mismo ámbito, en Andalucía se han recibido en el año 2022 un total de 38.753 denuncias, un 14 % más que el año anterior. De entre esta cifra, tan solo 276 denuncias han sido presentadas directamente por la victima y 77 por los familiares, representando apenas el 0,7% y el 0,1% del total, mientras que el resto ha sido en su mayoría presentadas por atestados policiales. En la provincia de Almería se han recibido un total de 4.060 denuncias, un 23% más que el año anterior. De ellas, 1.819 corresponden a ciudadanas de nacionalidad española, mientras que 2.212 fueron interpuestas por personas de nacionalidad extranjera, aumentando en una mayor cifra este último respecto al año anterior. El total de víctimas que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar disminuyó respecto al año anterior. Un total de 76 víctimas, el 1,8% del total, renunciaron a prestar declaración contra sus agresores, entre las cuales, 49 eran de nacionalidad española y 27 extranjera. En cuanto a las órdenes de protección, en 2022 se adoptaron un total de 977 en Almería, lo que supone el 88,7% de las 1.101 incoadas, mientras que se denegaron 123 de las mismas (un 11% del total), mientras que el año anterior de denegaron un total de 11 (tan solo un 1,2% del total de órdenes de protección solicitadas). Por otro lado, se dictaron 90 sentencias, de entre las cuales, 47 fueron condenatorias y las 43 restantes, absolutorias. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

