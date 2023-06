Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Solemne Pontifical por el 75 aniversario de la Hermandad del Prendimiento sábado 03 de junio de 2023 , 13:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez traslada sus “mejores deseos” para la procesión extraordinaria de este sábado La alcaldesa en funciones, María del Mar Vázquez, ha participado este viernes en la Solemne Pontifical con motivo del 75 aniversario de la Hermandad Sacramental del Prendimiento, que ha presidido el obispo de la Diócesis, D. Antonio Gómez Cantero. Un acto que se ha celebrado en la Catedral de la Encarnación y ha puesto la guinda a los cultos extraordinarios, antesala de la procesión que tendrá lugar este sábado con Jesús Cautivo de Medinaceli. Vázquez ha trasladado sus “mejores deseos” de cara a la salida procesional y que el reencuentro de la imagen con la ciudad de Almería sirva “para llenar de fe y esperanza a tantas personas que lo necesitan”. Al mismo tiempo, ha reafirmado el compromiso del Consistorio con las cofradías de la capital. En la misa también han estado presentes la hermana mayor del Prendimiento, María del Mar Marín, miembros de la corporación municipal y una nutrida representación de fieles y hermanos de otras hermandades de la Semana Santa almeriense. De este modo, se inicia la cuenta atrás para la salida extraordinaria del ‘Señor de Almería’, que recorrerá las principales calles del centro. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.