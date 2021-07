Solo 241 almerienses pidieron el "bono social" para el agua en la capital

jueves 22 de julio de 2021 , 13:05h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El PSOE pide al Ayuntamiento que las bonificaciones para el agua lleguen a todos los almerienses que lo necesiten





El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería ha exigido al equipo de Gobierno local que adopte las medidas necesarias para que el máximo número de familias almerienses que cumplan los requisitos pueda beneficiarse de las bonificaciones que existen para el acceso al agua potable, a fin de que tengan el suministro garantizado.



La concejala del PSOE Fátima Herrera ha recordado que el agua es “un bien básico de primera necesidad y, por tanto, un derecho que el Ayuntamiento ha de garantizar a todos los ciudadanos”, atendiendo especialmente a aquellas familias que no tienen acceso a este recurso “al encontrarse en una situación de precariedad económica o de especial vulnerabilidad”.



La edil socialista recuerda que, en el municipio de Almería, la ‘Ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por suministro domiciliario de agua potable’ establece distintas tarifas sociales destinadas a pensionistas, con una cuota de servicio de cero euros; familias numerosas, a las que se les aplica una cuota donde los consumos superiores a 50 metros cúbicos se facturan al precio del bloque II; y familias en situación de riesgo de exclusión social, con una cuota de consumo de cero euros y la gratuidad de los metros cúbicos facturados al primer bloque.



A fin de comprobar el alcance de esta medida, el Grupo Municipal Socialista ha solicitado al Área de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento los datos relativos al número de solicitudes recibidas para la bonificación o exención en la tarifa de suministro de agua en base a esta ordenanza, de los que se desprende que, durante el año 2020, sólo se registraron 241 solicitudes, de las que 218 fueron estimadas.



“Estos datos llaman especialmente la atención teniendo en cuenta que 3 de cada 10 almerienses se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social y que 2020 ha sido un año especialmente duro para las familias almerienses, lo que ha provocado que cambie el perfil de las familias que no pueden hacer frente a gastos básicos, encontrándose ahora en esta situación familias normalizadas que, debido a la crisis sanitaria y las consecuencias económicas derivadas de la misma, atraviesan situaciones de dificultad económica”, ha señalado Herrera.



La concejala socialista recuerda que, durante el mandato anterior, el Ayuntamiento de Almería anunció la aprobación de dichas tarifas “a bombo y platillo, asegurando que se beneficiarían miles de familias almerienses, y ahora vemos que fue un brindis al sol, ya que los requisitos exigidos para beneficiarse de las mismas son extremadamente difíciles de cumplir”. Además, Herrera también incide en que las personas que podrían solicitar las bonificaciones “suelen encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad, edad avanzada, bajo nivel cultural, difícil acceso a Internet y a las nuevas tecnologías, entre otros factores”, por lo que pide al equipo de Gobierno local que “mueva ficha” y actúe con agilidad para que las medidas de garantía en el suministro de agua lleguen a todos los almerienses que lo necesiten.