Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Sortean 62 plazas de la Residencia de Tiempo Libre de Aguadulce Lola Benavides x lolabenavidesnoticiasdealmeriacom/13/13/31 Por martes 16 de mayo de 2023 , 16:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Más de 8.000 personas disfrutarán de unas vacaciones económicas en las Residencias de Tiempo Libre de Andalucía Las Residencias de Tiempo Libre son una opción ideal para las personas trabajadoras y sus familiares que quieran disfrutar de unas vacaciones a precios sociales en Andalucía. Este verano, más de 8.000 personas podrán alojarse en alguna de las cinco residencias disponibles, ubicadas en la playa y la montaña, gracias al sorteo realizado por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo el pasado 16 de mayo. El sorteo, que se ha celebrado en la sede de la Consejería ante notario, ha adjudicado las plazas para la temporada alta de verano, que comprende nueve turnos semanales desde el 1 de julio hasta el 7 de septiembre. Los resultados se pueden consultar con certificado digital o DNI electrónico en el enlace alojado en la web específica de Tiempo Libre http://www.juntadeandalucia.es/empleo/wrtl/ También hay disponible el teléfono 954 99 57 82 o acabado en 83-84-85-86, para consultar esta información en horario de 9.00 a 15.00 horas. La temporada alta de verano comprende tanto las residencias de playa como la de montaña situada en Siles (Jaén) con 28 habitaciones disponibles. Las instalaciones de playa están ubicadas en Aguadulce (Almería), que sorteaba 62 habitaciones disponibles; La Línea de la Concepción (Cádiz) con 103 habitaciones; Marbella (Málaga) con 70 habitaciones; y Punta Umbría (Huelva) con 44 habitaciones. El número de habitaciones disponibles se ha podido ampliar este año al ir paulatinamente reduciéndose algunas restricciones sanitarias por la pandemia. El pasado año, fueron 7.956 personas las que pudieron acceder a una estancia en la temporada alta de verano. Las Residencias de Tiempo Libre también se encuentran disponibles en períodos no sujetos a sorteo, desde el 10 de abril hasta el 30 de junio y desde el 8 al 29 de septiembre, llegando hasta el 1 de noviembre en la Residencia de Siles. Por su parte, la residencia de Pradollano se mantiene disponible hasta el 31 de mayo. Para conocer todos los detalles sobre las residencias, calendarios y cualquier otra información e interés está disponible la web de Tiempo Libre http://www.juntadeandalucia.es/empleo/wrtl/Inicio.do Andalucía es una de las pocas comunidades autónomas que aún mantiene una red de residencias de tiempo libre donde las personas trabajadoras y sus familiares pueden disfrutar de vacaciones a precios sociales. Los precios de estancias, sin variación desde 2018, oscilan entre los 30 euros para adultos y los 15 euros para menores entre 2 y 11 años; y los 35 euros adultos y 18 euros menores, para la Residencia de Padollano (IVA no incluido). Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.