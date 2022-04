Sucesos Ampliar SOS Desaparecidos confirma la aparición de Denis Walker sin vida martes 12 de abril de 2022 , 19:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Denis Walker, el hombre de origen británico de 82 años al que se le perdió la pista a finales del pasado mes de marzo en el municipio almeriense de Albox, ha sido encontrado sin vida en una escombrera próxima a la localidad de Arboleas. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Europa Press el hallazgo del cadáver en la tarde del pasado lunes, si bien aún se investigan las causas del fallecimiento así como la forma en la que el hombre, que padecía demencia, consiguió llegar al lugar en el que ha sido encontrado, para lo que se ha activado el protocolo judicial. La familia del anciano había iniciado una búsqueda después de que el pasado 31 de marzo se le perdiera la pista por completo. El hombre medía 1,75 metros, era de complexión delgada, con calvicie parcial, pelo canoso y mantenía acento extranjero. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.