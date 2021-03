Almería Subdelegación entrega los premios de la segunda edición de ‘Tiktokers por la igualdad’ sábado 06 de marzo de 2021 , 07:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia En el concurso, pionero en nuestro país, han participado [email protected] de entre 1º y 4º de ESO de toda la provincia que, desde la app TikTok, han creado videos reclamando la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, el rechazo a las relaciones tóxicas y hacia cualquier forma de violencia machista





El subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente Arias, ha hecho entrega hoy, en un acto celebrado en la Subdelegación, de los premios de la segunda edición del concurso



De la Fuente ha señalado la importancia que tiene la “sensibilización” de los jóvenes en la erradicación de las conductas machistas “utilizando el lenguaje que ellos emplean para llegar a sus iguales” y ha destacado la importancia del uso de estos canales de comunicación para que el mensaje contra la violencia hacia las mujeres “cale entre los adolescentes”.



El jurado ha reconocido el “valor narrativo y el mensaje de igualdad y de rechazo a cualquier forma de violencia hacia las mujeres” de los videos ganadores en las dos categorías a las que los alumnos podían presentar sus trabajos: 1º y 2 º de ESO y 3º y 4º de ESO. En la primera categoría las ganadoras han sido las alumnas Ángela Cayuela, del colegio Stella Maris, e Icheraq El Ouardi, del IES Santa María del Águila. En la segunda categoría (la correspondiente a los participantes de 3º y 4º de ESO), las ganadoras han sido las alumnas Assia Moujadid, del IES Torreserena y Carolina Barrios, del IES Mar Mediterráneo. El premio para cada ganadora ha sido un teléfono móvil de última generación.



Igualmente, han sido galardonados los institutos Mar Mediterráneo y Santa María del Águila y el CEIP Profesor Tierno Galván de Huércal-Overa, cuyos directores han recibido un diploma por ser los centros más participativos de toda la provincia.



Todas las ganadoras, menores de edad, han estado acompañadas en el acto por los representantes de sus centros docentes y, en algunos casos, por sus familiares más directos.



