Susana Díaz visita Dalías y critica a Moreno Bonilla

viernes 16 de abril de 2021 , 15:36h

La secretaria general del PSOE de Andalucía exige al Gobierno de la Junta que se ponga a trabajar para reforzar la sanidad pública, hacer más PCR y en 24 horas y reabrir los centros de salud para permitir que “los negocios respiren y den trabajo”







La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha denunciado que Moreno Bonilla gestiona “desde el caos” la crisis del coronavirus e impone restricciones ante la pandemia con “falta de transparencia” y “a hurtadillas”, haciendo imposible planificar la lucha contra la pandemia compatible con la actividad económica y el empleo. Ha exigido al presidente de la Junta que se ponga a trabajar para que salud y economía avancen “de la mano”, reforzando la sanidad con la reapertura de los centros de salud y una vacunación “con sensibilidad y humanidad” y dejando “que se mantengan los negocios y den trabajo”.

Junto al secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, la también presidenta del Grupo Socialista ha mantenido un encuentro con el alcalde de Dalías, Francisco Giménez, y responsables del equipo de Gobierno local para conocer las necesidades e inquietudes de la localidad, dentro de su ronda de contactos con representantes municipales andaluces para acercar el Parlamento de Andalucía a la realidad de los vecinos y vecinas.



“No doy crédito ante lo que pasó ayer por la tarde con las nuevas medidas restrictivas del Gobierno andaluz”, ha asegurado Díaz, quien ha recordado que “estuvimos todo el día en el Parlamento, pregunté por los datos de la pandemia y Moreno Bonilla no dijo que varias provincias subían de nivel. Lo hicieron después, a hurtadillas y con falta de transparencia nos enteramos por la tarde de que cambian los horarios de cierre de bares y comercios a las 20.00 horas, todo de manera oculta y dentro del caos es imposible controlar nada”, ha recalcado.



La líder socialista andaluza ha apoyado al sector hostelero en sus quejas de que, de esta forma, “es imposible planificar, sin saber a qué atenerse”, insistiendo en que “Moreno Bonilla tenía que saber por la mañana la situación sanitaria de las provincias y las medidas que se iban a adoptar por la tarde”. Ha afirmado que el presidente de la Junta está “gestionando desde el caos” y ha alertado de que “esta improvisación y falta de control no ayuda a nadie. No puedo entender que Moreno Bonilla no dijera nada en el Parlamento ni en todo el día y luego cerrara cuatro provincias a las ocho de la tarde, sin que nadie pueda planificarse”, ha insistido.



La secretaria regional socialista ha abogado por que “salud y economía tienen que avanzar de la mano” y ha reivindicado que vacunar con más sensibilidad y abrir los centros de salud a la atención médica presencial “es fundamental proteger la salud de la gente y que se pueda trabajar”, incidiendo en que “con medidas como las de ayer no se consigue. Con este caos es imposible que los hosteleros puedan planificar sus negocios, crear economía y dar trabajo a la gente”, ha recalcado.



Ha demandado a Moreno Bonilla que se ponga “a trabajar, planificar y contar la verdad”, en vez de “mantener para siempre el estado de alarma, para que Moreno Bonilla no trabaje”. Ha reiterado que el Gobierno de la Junta tiene que “abrir los centros de salud y vacunar con humanidad, dejar que los negocios respiren y den trabajo, porque llevamos más de un año y en este tiempo Moreno Bonilla podría haber tomado las riendas con transparencia, dejándose ayudar y contando la verdad”. “Andalucía tiene capacidad para reforzar la sanidad, hacer más PCR y en 24 horas, vacunar con sensibilidad y dejar que la gente trabaje”, ha reiterado, añadiendo que “sin el bochorno de las imágenes de Madrid pero sin el caos de no saber las medidas que se adoptan como en Andalucía”.



En su visita a Dalías, Susana Díaz ha exigido que “humanidad en la vacunación” para que personas mayores no se tengan que trasladar a otro municipio, a Berja, para ser inmunizados. “Lo que hay que hacer es trasladar las vacunas y a los enfermeros y enfermeras, y no al revés”, ha defendido, recordando que el alcalde ha puesto para ello a disposición de la Junta las instalaciones y medios necesarios.



Ha defendido inversiones en patrimonio y en el ámbito cultural para ayudar a este municipio almeriense, así como compensaciones económicas a éste y todos los ayuntamientos que “han tenido que limpiar en todas las instalaciones públicas por el Covid sin recibir dinero de la Junta, dejando de gastar en otras cuestiones de interés para los pueblos”.