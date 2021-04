La alcaldesa de Níjar sigue en negociaciones para solucionar los asentamientos ilegales

viernes 16 de abril de 2021 , 15:32h

En el acto de firma del convenio entre el ayuntamiento de Níjar y el Consorcio de Extinción de Incendios del Levante, Esperanza Pérez respondió a las preguntas de la prensa sobre el tema de los asentamientos ilegales. Estos están relacionados con varios casos de incendios que se han dado recientemente en Níjar, siendo el último de gran magnitud el acontecido en febrero de este mismo año.



A finales de marzo el ayuntamiento aprobaba un plan, elaborado por la universidad de Granada, en el que se proponía la construcción de albergues para los trabajadores temporeros. La alcaldesa afirmó que actualmente se encuentra en negociaciones con empresarios y asociaciones que ya mostraron su apoyo a la iniciativa, como Coexphal.



Sin embargo, Esperanza Pérez no ha querido entrar en detalles sobre el tema: afirma que este es un problema de “corte histórico”, que debe resolverse a través del “silencio, la prudencia y la negociación”. Por el momento, no hay ninguna realidad proyectable sobre el tema, por lo que la alcaldesa ha preferido mantenerse escueta en sus declaraciones, con la convicción de que “el ruido no acompaña a la solución de problemas históricos”.