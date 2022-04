Deportes Tablas entre el Poli Ejido y la UD Playas de Málaga FS (2-2) martes 12 de abril de 2022 , 18:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Equilibrio de fuerzas en un duelo para el que solo viajaron seis futbolistas de la primera plantilla celeste junto a tres juveniles UD Playas de Málaga FS: D. Zabolotnyy, R. Barrabino, B. Gallardo, C. Gago y A. Palenzuela. También jugaron: A. Fernández, P. Gómez, A. González, D. J. Quintanilla, M. Martínez y R. Espejo.

Poli Ejido CF: Nacho, Sergio Segovia, Chema, Carlitos y Fernando. También jugaron: Mohamed Mansour, José Antonio Díaz, Francisco Javier Sánchez y Carlos. Árbitros: Carmona Alonso, Cubero López y Ruiz Bartrina (Sevilla). Amonestaron al local D. J. Quintanilla, además de los visitantes Carlitos y Chema.

Goles: 0-1, Sergio Segovia (7’); 1-1, D. J. Quintanilla (14’); 1-2, R. Barrabino -p. p.- (14’); 2-2, A. Palenzuela (23’).

Incidencias: Partido de la 7ª jornada en la segunda fase de la Tercera División Nacional, disputado en la Ciudad Deportiva de Carranque ‘Javier Imbroda’ (Málaga).

La visita a la UD Playas de Málaga FS supuso el cierre de la temporada para el Poli Ejido Club de Fútbol, empatando 2-2 este pasado sábado en la Ciudad Deportiva de Carranque ‘Javier Imbroda’, dentro de la séptima y penúltima jornada en la segunda fase de la Tercera División Nacional de fútbol sala. Fue un choque en el que cualquiera de los dos combinados pudo haberse llevado la victoria, intentando los celestes continuar en el liderato y su adversario buscando permanecer en la categoría, presentando el cuadro que entrena Darío Gutiérrez con solamente nueve jugadores, seis del primer equipo y tres del juvenil. Así, los ejidenses comenzaron muy serios, llevando el peso del juego y disponiendo de varias oportunidades, adelantándose en el minuto 7 a través de Sergio Segovia, llegando la igualada después de un robo de balón y el consiguiente contraataque que definió a gol Diego Jesús Quintanilla a los 14 minutos. ‘Toma y daca’ No tardó demasiado en ponerse de nuevo arriba el Poli, mediante un tanto en propia meta de Raúl Barrabino, logrando mantenerse al mando gracias a las intervenciones de Nacho y al trabajo defensivo del resto del plantel ante un conjunto malagueño que mostraba las uñas y ponía una gran intensidad, demostrando lo que tenía en juego, alcanzándose el descanso con el 1-2. Ya en el segundo tiempo, ‘el toma y daca’ y el cansancio empezaron a hacer mella en ambas filas, creándose más espacios libres y ocasiones cada vez más claras. Tras una buena jugada colectiva, el malacitano Adrián Palenzuela niveló el compromiso en el minuto 23 sin que posteriormente se rompiera el equilibrio, habiendo justo reparto de puntos. Para el míster del Poli Ejido CF, la valoración es “muy positiva, porque pese a todas las bazas negativas que teníamos, el equipo ha sabido competir muy bien. Sabíamos que iba a ser un encuentro difícil frente a un rival cuyas posibilidades de salvación pasaban por ganar, y nosotros tan limitados de efectivos y sin jugarnos nada Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.