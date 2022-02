Deportes Tablas entre Inagroup El Ejido Futsal y Unión África Ceutí domingo 20 de febrero de 2022 , 16:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El conjunto celeste desaprovechó ocasiones en la primera parte y sufrió en la segunda con hasta dos expulsiones Partido intenso el que se vivió en la tarde de ayer en el Pabellón de Deportes de El Ejido entre Inagroup El Ejido Futsal y Unión África Ceutí, con dos equipos que se jugaban mucho en la lucha por estar en el play off de ascenso y en el que las expulsiones pudieron marcar el devenir del encuentro. La primera parte comenzaba con Inagroup El Ejido Futsal general ocasiones desde el pitido inicial. A los tres minutos, Motos ya había dispuesto de hasta tres ocasiones. Llegaban entonces unos minutos en los que el juego se igualaba con idas y vueltas, en los que además, Cristian Rubio reaparecía tras varias semanas sin haber podido disputar minutos, ya recuperado de la lesión. Y en el minuto 8 Guille Barreno lanzaba un fuerte disparo que despejaba el portero visitante. Sería en el minuto 11 cuando Pipi conseguiría adelantar a los celestes al aprovechar un buen pase de Motos al segundo palo. Los locales se adelantaban pero los ceutíes también disfrutaban de ocasiones a las que respondía con seguridad el portero celeste Jesús Gómez. En el minuto 16 llegaría uno de los momentos que pudo haber marcado diferencias. Unión África Ceutí sufría la expulsión de Román con roja directa por una dura entrada sobre el juvenil Cola que dejaba a los visitantes con uno menos durante dos minutos. El técnico celeste pedía tiempo muerto para preparar la superioridad en pista, pero los ejidenses no pudieron aprovechar la ventaja para ampliar la distancia en el marcador y se llegaba con esa ligera ventaja de 1-0 al descanso. En la segunda mitad hubo más igualdad en el juego. Pese a ello, Motos conseguía aumentar la distancia anotando el 2-0 en el 36 de juego, con un bonito gol. Así, los minutos pasaban y a los celestes por momentos se les notaba acelerados, lo que les llevaba a cometer errores. A falta de cuatro minutos para el final, los ejidenses acumulaban cinco faltas, lo que les obligaba a ir con mayor cuidado a la hora de defender y un minuto después llegaba el 2-1 de los visitantes para apretar el encuentro. Los dos últimos minutos serían de locura, con el público apretando y pitando, con una expulsión más para los visitantes y hasta dos para los locales, como fueron la de Parra y Guille. El técnico celeste trataba entonces de sacar portero-jugador para aguantar los últimos segundos de partido controlando el balón, pero la precipitación de los celestes en el lanzamiento, llevaba a que los ceutíes empataran a falta de pocos segundos para el final. Reparto de puntos y el técnico celeste que reconocía tras el encuentro que el equipo no había estado cómodo con balón en todo el encuentro. "Nos han hecho una defensa presionante muy fuerte, nos costaba aparecer entre líneas. Nos hemos puesto por delante, con muchas ocasiones, incluso con el 4 para 3 hemos tenido muchas ocasiones delante del portero que no hemos materializado y eso creo que nos ha penalizado a la larga". Asimismo, José Fernández, incidía en que con el 2-0 su equipo tenía el partido controlado "hasta que te lo descontrolan por factores que tú no puedes controlar Yo hacía tiempo que no veía un partido con tantas tarjetas y tantas expulsiones y siendo un partido bastante limpio". Los celestes se mantienen quintos con 38 puntos, si bien aún la clasificación es ficticia porque restan muchos equipos por recuperar partidos aplazados. 2 INAGROUP EL EJIDO FUTSAL: Jesús Gómez, Guille, Pipi, Motos, José Mario. También jugaron Guille Barreno, Cristian Rubio, Parra, Cola y Nacho Gil. Fueron convocados Víctor López y Dani Colorado. 2 UNIÓN ÁFRICA CEUTÍ: Dani Cabezón, Orellana, Abraham, Anuar y Sufian. También jugaron Molero, FIlipinho, Román, Colacha, Alvarado, We Casas y Smail. GOLES: 1-0 (11') Pipi; 2-0 (26') Motos; 2-1 (36') Sufian; 2-2 (40') Sufian. ÁRBITROS: González Blaya, Antonio; Nicolás Navarro, Antonio. Tercero: Pizarro Mejías, David. Rubio Toledo, Diego en Mesa. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

