Deportes Taekwondo 301 Team se trae cinco medallas del Campeonato de España Junior lunes 26 de abril de 2021 , 16:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Una de oro, dos de plata y dos de bronce son los resultados obtenidos entre los seis deportistas que han competido en Córdoba



Nuevos éxitos para Almería, tras competir en recientes campeonatos fuera de la provincia. El Club de Taekwondo 301 Team, que cuenta con una escuela deportiva municipal dentro de la red del Patronato Municipal de Deportes, ha disputado este sábado, 24 de abril, el Campeonato de Andalucía Junior que se ha celebrado en el Pabellón Deportivo Municipal Felipe Reyes, en Córdoba.



Seis deportistas se presentaron a disputar la categoría junior junto a su técnico Diego Hernández Pérez y dos coach, Ana Milán Capel y Mónica Palomo Hidalgo. Los resultados obtenidos fueron muy positivos para los almerienses que lograron cinco medallas.



Los metales se dividen en, la medalla de oro para Irene Rodríguez Fernández, quedando de esta forma clasificada para el Campeonato de España Junior. En cuanto a las dos medallas de plata, la primera ha sido destinada para Francisco López Zamora, que ha realizado un gran trabajo. La segunda, para Stalin Vicente Canales Campoverde, en su primer campeonato donde realizó cuatro combates y se metió en la final, pese a no lograr el oro. En cuanto a las medallas de bronce fueron para Ainhoa Moya Morales y Esther Alonso Palomo, con un gran combate por parte de ambas. También participó el deportista Francisco Palenzuela Membrives, que no logró medalla, pero disputó un buen combate.



Una de las coach del Club de Taekwondo 301 Team, Mónica Palomo Hildalgo, ha dado la enhorabuena “a todos, seguiremos sumando éxitos”, y además, ha valorado “el gran esfuerzo que este grupo de deportistas ha tenido que realizar para estar en este evento, afrontando entre otras cosas, el tener que entrar en la calle durante dos meses (por la situación de pandemia que venimos viviendo desde hace más de un año), tocando tapiz solo un día en la semana, y aún así nunca han perdido la ilusión, ni las ganas, ni la motivación, lo que da un valor doble y añadido a lo conseguido, es el espíritu indomable del Taekwondo”.



El concejal de Deportes, Juanjo Segura, por su parte, se ha mostrado “orgulloso y feliz por los resultados obtenidos de estos jóvenes deportistas, son la base del deporte de Almería y estoy seguro de que es el principio de un futuro lleno de éxitos”. En esta línea, ha felicitado “al club por su trabajo y pese a que la pandemia está condicionando los entrenamientos, esto es fruto del esfuerzo y constancia”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.