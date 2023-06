Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Te contamos qué es un "banco de cerebros" martes 20 de junio de 2023 , 15:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Hospital Universitario Torrecárdenas acoge las ‘II Jornadas de enfermedades neurodegenerativas y bancos de cerebros’ El Hospital Universitario Torrecárdenas ha acogido la celebración de las ‘II Jornadas sobre la investigación en enfermedades neurodegenerativas y bancos de cerebros’ que ha organizado la Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas CIEN. La inauguración ha corrido a cargo del subdirector gerente del hospital referente de la provincia de Almería, Felipe Cañadas, el vicepresidente primero de la Diputación de Almería en funciones, Ángel Escobar, y la gerente de la Fundación, Mª Ángeles Pérez. Durante la Jornada se han realizado diferentes ponencias para el análisis y situación de las diferentes enfermedades neurodegenerativas y que han abordado asuntos como ‘El modelo Centro Alzheimer de la Fundación Reina Sofía’ por Mª Ángeles Pérez, ‘Mi cerebro hace avanzar a la investigación’ de Mariló Almagro, presidenta de la Confederación Española de Alzheimer CEAFA, ‘El banco de tejidos CIEN y el grupo de trabajo de bancos de tejidos neurológicos’ de Alberto Rábano, director del banco de tejidos de la Fundación CIEN. Del mismo modo, el trabajo del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía también ha sido protagonista con las ponencias de Rocío Aguilar, del nodo de coordinación del Biobanco del SSPA en Granada, Rafael Sánchez patólogo del banco de tejidos neurológicos del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y la jefa de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Torrecárdenas y responsable del nodo de Investigación en Almería del Biobanco del SSPA, María del Mar Berenguel. El subdirector gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Felipe Cañadas, ha detallado que para el hospital esta jornada “pone en valor nuestra calidad técnica y asistencial y clave de esto es poder contar con el Biobanco, que supone un elemento clave para la línea de rigor lógica en procesos de investigación, además con unas instalaciones y competencias de nuestra unidad de Anatomía Patológica muy considerables. Los profesionales de este hospital están comprometidos con la investigación y con el tratamiento de estas patologías”. Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Almería en funciones, Ángel Escobar, ha felicitado a la Asociación y a la Fundación por la puesta en marcha de esta iniciativa que contribuye a la divulgación de la investigación de enfermedades neurodegenerativas y banco de cerebros. "Este tipo de encuentros son fundamentales para seguir avanzando en el conocimiento de estas enfermedades y en mejorar la vida de las personas que la padecen", ha afirmado. Por último, la gerente de la Fundación CIEN, Mª Ángeles Pérez, ha agradecido la colaboración de la Diputación y el hospital en la celebración de estas Jornadas y ha detallado que uno de sus objetivos es aumentar el número de donantes activos, que en España son de medio millar de personas. “Trabajamos en las enfermedades relacionadas con la neurodegeneración y disponemos de cuatro plataformas. Un Laboratorio de biomarcadores/Bioquímica y genética molecular, para el procesamiento de muestras, una plataforma de evaluación clínica, donde realizan la valoración y el seguimiento clínico, tanto de los pacientes atendidos en el Complejo, como de aquellos voluntarios de proyectos de investigación que acuden al mismo, una plataforma de Neuroimagen, con una Resonancia Magnética de 3T, y un Biobanco, cuya actividad nuclear corresponde al Banco de Tejidos CIEN, para la extracción, procesamiento, clasificación y distribución de tejido”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

