Síganos en Telegram: Gratis e inmediato ANDALUCÍA ¿Te gustaría dirigir el Centro Andaluz de las Letras? facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 2 del 4 de enero de 2023 ha publicado la convocatoria realizada por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ente instrumental de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, para la contratación del cargo de dirección del Centro Andaluz de las Letras -CAL- mediante procedimiento público de libre concurrencia, mérito y capacidad con baremación de proyecto y entrevista. El plazo de presentación de candidaturas será de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a esta publicación. Los enlaces de la convocatoria: https://juntadeandalucia.es/eboja/2023/2/BOJA23-002-00014-21762-01_00274934.pdf https://www.juntadeandalucia.es/cultura/aaiicc/noticias/contratacion-de-personal-directivo-puesto-direccion-centro-andaluz-de-las-letras La persona responsable de la dirección ejercerá las tareas de dirección y administración, comprendiendo todos los programas que lleva a cabo en materia del libro, fomento de la lectura, producciones editoriales y creaciones de autores noveles, obras a editar, actividades formativas y complementarias, la coordinación de la edición de los correspondientes catálogos y ediciones que se lleven a cabo, así como el comisariado o gestión de las exposiciones que se organicen en el ámbito del CAL. La duración del contrato será indefinida con un periodo de prueba de seis meses y el centro de trabajo está ubicado en Málaga. Para participar en el proceso de selección se deberán reunir una serie de requisitos mínimos como poseer titulación universitaria oficial expedida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, o convalidación pertinente emitida por el mismo órgano en materias relacionadas con el puesto, tales como Filología, Humanidades, Filosofía y Letras, Periodismo y Comunicación, o equivalente. Del mismo modo, se exige experiencia acreditada de un mínimo de dos años en el desempeño de funciones directivas y un mínimo de cinco años en actividades y proyectos culturales de relevancia en el sector cultural del libro como la edición editorial, la creación literaria, el fomento de la lectura, las actividades docentes y pedagógicas en esta materia, los programas de archivo y bibliotecas, así como las relaciones con los distintos agentes que intervienen en la producción y difusión de los programas del libro. Los aspirantes también deben de poseer méritos de especial relevancia en materia de creación literaria con al menos cinco libros publicados y dos premios literarios de relevancia. Igualmente, deberán aportar un Proyecto de gestión con las líneas básicas para la promoción y puesta en valor del Centro Andaluz de las Letras, que incluya programas y acciones para el impulso y puesta en valor de la literatura contemporánea andaluza a nivel autonómico, nacional e internacional, potenciando su visibilidad; programas de creación literaria y de fomento de la lectura para todos los públicos y programas de colaboración con las principales Ferias del Libro de Andalucía. Las candidaturas se presentarán preferentemente por la Ventanilla Electrónica General de la Junta de Andalucía https://ws050.juntadeandalucia.es/vea/, a través de la presentación electrónica general https://juntadeandalucia.es/servicios.html o en los registros de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte y delegaciones provinciales, además de los diferentes registros establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La valoración de las candidaturas las llevará a cabo un Comité calificador formado por representantes de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte; la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y dos personas expertas en la materia, nombradas en razón del prestigio profesional, para la valoración del proyecto de gestión y asesoramiento técnico en la materia: Antonio Soler Marcos e Ignacio F. Garmendia. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

