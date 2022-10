Es una información de noticiasdealmeria.com OTRAS NOTICIAS Ampliar Teatros con los que disfrutar de Madrid Escucha la noticia Volvemos a Madrid, la ciudad en la que se pueden hacer planes de todo tipo y disfrutar del buen ambiente que hay en las calles. En este mes de octubre, cuando entra el frío, pocas cosas apetecen más que resguardarse de éste con la familia o los amigos en un recinto grande y acogedor como cualquiera de los que mostraremos a continuación. Hoy traemos tres teatros en los que tendrán lugar magníficas obras que seguro que gustarán a todo tipo de públicos. Teatro Fígaro El Teatro Fígaro es uno de los míticos teatros madrileños situados en pleno corazón de la capital. Actualmente, la sala reúne los mayores espectáculos de éxito del género cómico y humorístico, por lo que se trata de una referencia obligada dentro del inigualable paisaje escénico que se reparte por el centro de la ciudad, con obras de teatro de humor actual y muy fresco. Antonio Buero Vallejo, Miguel Mihura o Neil Simon son varios de los dramaturgos que han dejado su huella en este teatro y le han dado la reputación que ahora tiene. Escape Room, uno de los espectáculos de este teatro, se trata de una divertida comedia de enredos. Otros shows como De caperucita a loba, tratan las relaciones amorosas desde una perspectiva cómica. También acoge el musical La Canción de Ipanema, que incluye canciones de la Bossa Nova. A este teatro se puede acceder fácilmente mediante tren, metro y autobús. Pinchando aquí se puede encontrar información sobre el precio de las entradas de los espectáculos y la programación detallada. Capitol Gran Vía En el centro de la capital de España se sitúa el teatro Capitol Gran Vía, en el que no sólo hacen funciones de teatro, sino que también proyectan películas. Tiene su origen en 1933, y desde ese año se ha convertido en uno de los lugares más frecuentados por todos los espectadores para la representación de espectáculos teatrales y proyecciones cinematográficas. Desde el 7 de octubre hasta el 4 de noviembre vamos a poder disfrutar de personajes conocidos como Paz Padilla, con su show El humor de mi vida y Eduardo Aldán, con Espinete no existe y El Jefe. Álex Clavero, Faemino y Cansado y Alex O’Dogherty son otros de los protagonistas de las funciones que harán pasar un rato increíblemente entretenido a cualquiera que se apunte a echar la tarde con ellos. Ya sea con tu vehículo, con el metro o el autobús, llegar a este teatro es muy fácil, por lo que no hay excusa para comprar tus entradas cuanto antes y llamar a los amigos y familiares para decirles que dejen huecos libres en sus agendas y acudan a estos shows. Puedes ver la ubicación exacta y el precio de las entradas aquí. Teatro Nuevo Apolo El Teatro Nuevo Apolo destaca por su variada cartelera repleta de musicales, ópera, flamenco, ballet, espectáculos de humor y conciertos de las mayores estrellas del panorama musical. A poca distancia de la Puerta del Sol, el Teatro Nuevo Apolo ha sido el lugar elegido para que se desarrollen producciones de compañías de la talla del Ballet Flamenco de Madrid, Tricicle, Joaquín Cortés o Dagoll Dagom, así como los estrenos de los musicales Chicago o Los Miserables. Cantando bajo la lluvia es la gran obra que se podrá ver durante todo este mes y a principios de noviembre. Los que busquen un lugar muy grande para disfrutar de producciones teatrales están de suerte, pues se encuentran ante una sala con un aforo para 1100 personas que además cuenta con entradas para personas con movilidad reducida. El Teatro Nuevo Apolo se encuentra en Plaza de Tirso de Molina, 1, 28012 Madrid, y se puede llegar en autobús, cercanías y metro. Se pueden ver ofertas para las entradas clicando aquí. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)