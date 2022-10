Es una información de noticiasdealmeria.com Opinión El Algarrobico Antonio Felipe Rubio x afelipeafelipecom/7/7/15 Más artículos de este autor Por miércoles 05 de octubre de 2022 , 12:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Tribunal Supremo tiene previsto determinar en la primera semana de diciembre si se procede a anular la licencia y desmantelar el hotel de El Algarrobico. Aunque esto de las decisiones de los tribunales de justicia algunas veces no dejan de sorprendernos, sí parece que la sentencia podría ir a favor de la demolición de una construcción que estaba a punto de concluir. Entre otras cosas, porque la propia Junta de Andalucía ya tiró la toalla y anunció como una “inversión ejemplar” la provisión de fondos para la destrucción del hotel y, al mismo tiempo, vendió los trabajos de demolición como una promoción de empleo para los vecinos de la localidad de Carboneras. Haciendo un poco de historia, un mal día la ministro de Medio Ambiente, Cristina Narbona, fue agasajada por la Agencia de Medio Ambiente para disfrutar de una jornada náutica por el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Acompañada de Josep Borrell, ambos iban a bordo de la embarcación AMA II; insisto, por gentileza de los contribuyentes andaluces que pagamos la travesía, el combustible y las dietas de los tripulantes. Una vez arrumbó hacia la playa de El Algarrobico, atisbó la construcción del citado hotel. Enseguida, la actual presidente del PSOE expresó su profundo horror por la fealdad e inconveniencia del emplazamiento. A la vista de tan desagradable experiencia, Narbona llama a la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la también socialista Fuensanta Coves, y le conmina a paralizar las obras, así como la destrucción de tan horrorosa construcción y la restitución del entorno a su estado original. Fuensanta le dice que eso no puede ser porque tiene todas las licencias en orden, el beneplácito de la Junta y, además, fue la propia Junta quien tramitó la concesión de una importante subvención, que fue concedida por el Gobierno central. De nada sirvieron lo argumentos, las licencias… y la seguridad jurídica. Pero Cristina Narbona encontró un resquicio. Inmediatamente, informó a los amigos de Greenpeace y les dijo que aquí había “tajo”. Por supuesto, los ecologistas, que viven de la notoriedad y el impacto mediático, olfatearon una pieza digna de ser cazada. Y hasta aquí la génesis de este despropósito. Ahora, con tantos proyectos de emprendimiento y promoción de empleo y riqueza, un hotel que podría dar trabajo a 700 personas observa un horizonte de destrucción. Y no les basta con destrozar el mantenimiento de producción energética autónoma desmantelando la Central Térmica de Carboneras; también pretenden desactivar la industria turística de la zona. Además, la desaparición de la central térmica provocará un incidente medioambiental negativo, ya que ayudaba a diluir la concentración de salmuera resultante de la desalinizadora. Esta circunstancia dará lugar a una alta concentración de salinidad en las aguas circundantes redundando en dificultades para la flora y fauna marina. Si el hotel pudiese concluir su puesta en marcha cambiaría el concepto estético de aquella náyade que se solazaba en tan idílicos parajes: no hay cosa más fea que un edificio en construcción, ni nada más desesperante que una reforma en la cocina viviendo en casa. Habría que ver el edificio terminado y con sus ornamentos vegetales para tener un criterio estético y otras consideraciones de tipo económico, social y medioambiental. Y por otro lado, tendría overbooking de reservas por la magnífica campaña mundial de publicidad, gracias a Greenpeace. El Gobierno socialcomunista ha logrado desestabilizar y precarizar la producción de energía eléctrica con la destrucción de la central de ciclo combinado más rentable y menos contaminante del Mediterráneo. Ahora, lejos de compensar el desequilibrio industrial desmantelado, insisten en convertir El Algarrobico en tierra quemada. noticiasdealmeria.com:.. Antonio Felipe Rubio Periodista

Dirige la tertulia La Luna en Interalmería TV

y la de COPE Almería 290 artículos afelipeafelipecom/7/7/15 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)