Los cálculos erróneos del Gobierno en los PGE de 2021

jueves 04 de noviembre de 2021 , 07:02h

Las partidas en las que el Gobierno de Sánchez no previó gastar y ha tenido que hacerlo, aquellas en las que no ha invertido nada, y aquellas otras en las que se les ha ido de las manos

El Gobierno central que preside el socialista Pedro Sánchez, anunció una inversión “histórica” en la provincia de Almería en 2021 con los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero tras quedar en evidencia que la realidad no ha sido esa, y que a finales de este año es probable que en el mejor de los casos se haya ejecutado menos del 15%, lo cierto es que los cálculos tampoco fueron acertados.

Así, a la luz de las cuentas a fecha 31 de agosto y que han sido consultadas por Noticias de Almería, resulta que en nada se parece la previsión inicial al resultado final. Es decir, que si el nivel de ejecución se aproxima al mencionado anteriormente, no es porque se haya ido cumpliendo con lo programado aunque con retraso, es justo por lo contrario. Más concretamente, sin contar con lo destinado a la Alta Velocidad, había dos ministerios con inversiones importantes, y dentro de ellos, cada uno tenía un proyecto concreto que suponia la casi totalidad de sus recursos, pero en los que no se ha hecho nada.

Por ejemplo, no se había previsto la compra de vehículos sin emisiones, pero se ha gastado en ello 471.747 euros, el Ministerio de Defensa no tenía crédito inicial, pero ya tiene compromiso de gasto de casi 400.000 euros, el de Agricultura, Pesca y Alimentación tampoco tenía previsión y ya ha comprometido 217.324 euros, y tampoco el Ministerio de Política Territorial y Función Pública pero ha comprometido 16.592 euros. Se trata así de más de un millón de euros no presupuestado pero gastado.

El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana presupuestó 10.500.000 euros, y aunque a esas alturas tenía un gasto comprometido de 5,5 millones, no lo es porque haya cumplido ni más ni menos con el proyecto que iba a llevarse 10,1 millones del mismo, que no era otro que el enlace entre Almería y Viator con la A-7 y la A-92, que no ha visto ni un céntimo y se ha vuelto a presupuestar para 2022, sino porque sin estar previsto por ningún lado, el dinero se ha ido en la mejora general de carreteras, a estudios de conservación y cosas similares, o en una intervención entre Albuñol y Adra, nada de lo cual contaba con partida presupuestaria.

Paradójico también es el caso del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que partía con un presupuesto de 400.000 euros, y comprometidos casi tres millones. Se da la circunstancia de que la obra de control de regresión de la costa se llevaba la mitad del presupuesto, pero en ella no se ha hecho nada, en tanto que iban 100.000 euros a protección y recuperación de sistemas litorales y lo mismo para dotaciones para el acceso y uso público de la costa, si bien en el primer caso se ha comprometido casi millón y medio de euros, y casi 1,2 en el otro. Fuera de presupuesto se han hecho trabajos previos de inversión, deslindes, seguimiento del estado de las masas de agua y de revisión de los planes hidrológicos de cuenta entre otras.

En resumen, la similitud entre la previsión contemplada en los PGE para Almería en 2021, y la ejecución del mismo, se podría decir que se produce por pura casualidad.