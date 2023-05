Síganos en Telegram: Gratis e inmediato OTRAS NOTICIAS Ampliar Tendencias de regalos promocionales y merchandising, y consejos para integrarlos en la empresa Escucha la noticia Los regalos promocionales, los obsequios de empresa y los productos de merchandising forman parte de una serie de objetos en los que todos los negocios deberían invertir. Más allá de sus ventajas, hay tendencias y consejos a tener en cuenta. Y es que, lógicamente, hay muchas ventajas de integrar los regalos de empresa y los productos de merchandising dentro del día a día de cualquier organización. En primer lugar, porque mejoran la fidelización de los clientes, pero es algo también replicable a los miembros de la organización, que se sienten parte de la compañía, por los detalles y por los obsequios que se tienen para con estos. Tendencias en auge En el caso del merchandising, de los productos promocionales destinados a eventos, a reuniones especiales o como obsequios, hay muchas tendencias en auge a las que prestar atención: Ecología: los vasos reciclables personalizados son un buen ejemplo de cómo los productos reciclables o fabricados con materiales ecológicos son cada vez más buscados por las empresas. No sólo brindan una imagen fresca, moderna, confiable y respetuosa con el medioambiente para las empresas, sino que los clientes adorarán esta clase de iniciativas.

Merchandising tecnológico: no se puede dejar de mencionar la tendencia en auge de los productos tecnológicos, como las memorias USB, destinadas a la publicidad y al merchandising.

La fidelización cuenta: en tiempos actuales, donde la competitividad ha aumentado demasiado, incluso las tiendas online no recortan en temas de merchandising, ya que incluir en los envíos cualquier material que permita aumentar la fidelización de los clientes puede ser redituable a largo plazo. Consejos para integrar los productos promocionales en la empresa Desde luego, el simple hecho de tener la intención de invertir en esta clase de productos, sea para promocionar durante un evento o para obsequiar a clientes y empleados ya es una situación que puede repercutir en el éxito, en las ventas y en las ganancias netas. No obstante, todo debe formar parte de un plan y para ello es importante tener a la mano ciertos consejos: Los productos adecuados: es lógico que los vasos, las botellas personalizadas, los llaveros o las memorias USB funcionen. Pero todo dependerá de la naturaleza del evento, de la época del año o a lo que se dedique la empresa en sí. Acertar en el producto es tan importante como reconocer la necesidad de invertir en merchandising.

Empresas de calidad: el merchandising es una industria en auge, también. Por ello, hay muchas empresas que pueden fabricar a medida y con diseños personalizados un amplio número de productos dentro de catálogos cada vez más surtidos. Algunas, como Melior 10 , son de las más conocidas por su variedad, rapidez, materiales de calidad y ecológicos y, claro, por la reputación bien ganada en el mercado. ¿Es importante invertir en merchandising? En eventos, es prácticamente obligatorio. Es la manera de distinguirse de los demás a la vez que se aporta valor a la audiencia. A nivel corporativo, en un punto de venta o puertas adentro, el material de merchandising y los productos personalizados de la empresa pueden ser ese extra que aporte un valor añadido a la propuesta que se le da tanto a empleados, favoreciendo a la productividad y a la motivación; como para los clientes, quienes se sienten parte de la familia de la empresa y que se sienten tenidos en cuenta por éstas. A pesar de que se suelen en ocasiones tomar decisiones desacertadas, por ello se hacía referencia a tomar pasos incluidos dentro de un plan más grande, en términos generales el merchandising y los regalos de empresa son una de las estrategias de marketing más interesantes en cuanto al potencial de resultados que pueden obtener. De cualquier modo, conforme pasa el tiempo, tanto las organizaciones convencionales como los emprendimientos digitales ven con buenos ojos apoyarse en los beneficios de los productos promocionales.