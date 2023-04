Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Tenistas almerienses acuden al monográfico sobre tenis femenino en Marbella lunes 17 de abril de 2023 , 08:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En el monográfico participaron Arantxa Sánchez Vicario y Carl Maes, entrenador de la tenista profesional Kim Clisters y capitán de Copa Federación

Una nutrida representación de aficionados al tenis de Almería compuesta por jugadores, técnicos y familiares han tenido la oportunidad de asistir al monográfico sobre el tenis femenino que con ocasión de la eliminatoria entre España y México se ha organizado en Marbella por parte de la Federación Española de Tenis y el Registro profesional de tenis. Los asistentes al monográfico pudieron conocer de cerca detalles de situaciones vividas por la cinco veces campeona de la copa federación, Arantxa Sánchez Vicario, disfrutando también de una divertida charla con Carl Maes sobre las particularidades del tenis de competición femenino. El evento fue inaugurado por el presidente de la Federación Española de Tenis Miguel Díaz Román y conducido por el técnico de la RFET Sebastián Toberuela y por el CEO del Registro Profesional de Tenis Luis Mediero. Tras el evento la expedición pudo disfrutar de los dos primeros partidos de la eliminatoria de la Billie Jean King Cup y que encauzaron la victoria de España ante la selección de México disputada en el Club de Tenis Puente Romano, disputados entre Sara Sorribes que ganó por 6/0 6/0 a Fernanda Contreras y Nuria Parrizas que se impuso por 6/4 6/3 a Renata Zarazúa. Una jornada donde tenistas y aficionados de Almería disfrutaron del tenis femenino de primer nivel viviendo una eliminatoria histórica de la Billie Jean King Cup. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

