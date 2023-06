Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Un puesto en el ‘podio’ y ascenso para el Poli Ejido alevín C de fútbol 7 lunes 12 de junio de 2023 , 12:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los celestes suben a la Cuarta División Andaluza haciendo ‘media inglesa’ en la liga y también en la Copa Federación, llegando en ella a cuartos de final El Poli Ejido Club de Fútbol sigue creciendo a todos los niveles en sus bases, y si bien la sección de fútbol sala habitualmente consigue logros como ascensos, títulos y finales, la sección de fútbol no se queda muy atrás en lo que a resultados se refiere y esta temporada 2022/23 lo ejemplifica el equipo alevín C de fútbol 7. Dirigida por el entrenador Jaime Rodríguez Sánchez (acompañándole los delegados Francisco Javier Amo Aguilera y Lorenzo Isabelo Crespo Luque en el cuerpo técnico), la plantilla celeste consiguió la tercera posición dentro del Grupo Uno en la Quinta División Andaluza Alevín, en la cual, los cinco primeros clasificados obtienen plaza para participar en la Cuarta División Andaluza Alevín el próximo curso 2023/24. Igualmente, los ejidenses firmaron en la liga la denominada ‘media inglesa’ (sumar dos puntos por partido) con 36 puntos en 18 duelos (12 victorias y seis pérdidas), 76 tantos a favor y 51 en contra (+25 de golaveraje), repitiendo ese celebre promedio en la Copa Federación. Así, el Poli cosechó 16 puntos en los ocho compromisos (cinco triunfos, un empate y dos derrotas) del Grupo Uno copero, marcando 39 goles y encajando 19 (golaveraje de +20), accediendo como segundo (solo lo hacían los dos primeros) a los cuartos de final, cayendo en ellos frente al CD Mojácar B (2-2 en la ida y 6-2 en la vuelta). Saad Amara El Ouazgar, Martín Barranco Jiménez, Lorenzo Crespo Estévez, Sami Darbaoui Ameziane, Carlos González Giménez, Gonzalo Martín Fernández, Ángel Martín Martínez, Aitor Mengual Galdeano, Rubén Paz García, Francisco Javier Pérez Amo, Valentino Redaelli Fernández, José Francisco Rivas Gómez, Leo Rodríguez Cruz y Jesús Tejada Ortega han sido los jugadores que han formado el Poli Ejido CF alevín C. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Tenistas almerienses acuden al monográfico sobre tenis femenino en Marbella