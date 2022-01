Capital Tercer domingo consecutivo de limpieza intensiva en Villablanca viernes 28 de enero de 2022 , 20:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Para esta jornada el dispositivo preparado totaliza una superficie de más de 70.000 metros cuadrados y abarca una decena de calles Por tercer domingo consecutivo el operativo especial de limpieza intensiva se despliega por el barrio de Villablanca, dispuesto por el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental y la empresa concesionaria Entorno Urbano. El ámbito de actuación para esta nueva jornada especial de limpieza totaliza una superficie de más de 70.000 metros cuadrados y abarca una decena de calles y espacios públicos. Siguiendo el protocolo del operativo, las calles afectadas se han señalizado previamente de forma que las vías objeto de limpieza queden liberadas de vehículos, al menos, durante las horas en las que se procederá a estas labores (entre las 6 horas y las 12 horas). Las tareas de limpieza dispuestas para este domingo afectarán a la siguiente relación de calles del barrio de Villablanca: Calle Francia

Calle Turquía

Calle Líbano

Calle Libia

Calle Perdiz

Calle Tucán

Calle Grecia (Desde Calle Francia hasta Calle Perdiz)

Calle Croacia (Desde Calle Turquía hasta calle Perdiz) Desde el Ayuntamiento se insiste en la necesaria colaboración ciudadana evitando el aparcamiento en la zona y horas afectadas por este dispositivo para el mejor desarrollo de las labores de limpieza en las que, un domingo más, se empleará personal y maquinaria para las tareas de baldeo y barrido que se realizarán de forma más exhaustiva. Y, una vez más, se pide disculpas por las molestias que este operativo pueda causar, entendiendo como necesarias para el buen desarrollo de las tareas que incluyen barrido mixto, baldeo intensivo, quitamanchas y 'quitachicles', junto a la participación de operarios y la maquinaria habitual empleada en estas labores.

