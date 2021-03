Sucesos Terremoto de magnitud 2,9 a cinco kilómetros de profundidad en Pechina martes 02 de marzo de 2021 , 19:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia





El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado un seísmo de magnitud 2,9 con epicentro al noreste de Pechina (Almería) que, según la estimación provisional del mencionado organismo, habría tenido lugar a una profundidad de cinco kilómetros y habría sentido levemente por la población.



El temblor ha tenido lugar sobre las 18,51 horas, conforme al horario peninsular, según los primeros datos recopilados por el IGN, que ha catalogado de débil la intensidad del seísmo, ya que ha podido ser sentido dentro de edificios en Huércal de Almería, y Tabernas.



Asimismo, el terremoto también se ha notado con menor intensidad por la población en Almería capital, así como en las zonas de El Bobar y La Cañada, al igual que en Las Cumbres de Huércal de Almería. La provincia de Almería detectó un segundo terremoto de magnitud 2,2 en Las Tres Villas, sobre las 2,45 horas de la madrugada. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.