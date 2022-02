¿Tienen razón UGT, CCOO, PSOE y Vox sobre la sanidad pública andaluza?

sábado 19 de febrero de 2022 , 15:34h

Los sindicatos se manfiestan pero el personal del SAS incluso antes de la pandemia creció a más ritmo con PP-Cs que con los socialistas

Los sindicatos UGT y CCOO Almería han realizado una manifestación que se ha iniciado en la Puerta Purchena y finalizado su recorrido en la Plaza de las Velas de Almería. Esta manifestación se ha unido a las convocadas en todo el territorio andaluz.

En el día de hoy más de 2.500 manifestantes según los convocantes, han recorrido las calles de la capital para exigir una sanidad pública y de calidad en nuestra comunidad. Desde CCOO y UGT Almería, agradecen el gran apoyo recibido que, solo en nuestra provincia, han firmado 13 organizaciones de todos los ámbitos el manifiesto en defensa de una sanidad pública.

Para CCOO y UGT Almería es el momento de que el gobierno presidido por Juanma Moreno escuche a la ciudadanía. La crisis pandémica provocada por la COVID-19, ha puesto en evidencia las profundas deficiencias y debilidades del sistema sanitario público andaluz, y por supuesto la ineficiente gestión que ha realizado y sigue realizando el actual Gobierno frente al gran esfuerzo que han realizado todos los profesionales de la salud, en la que incluso han llegado a perder la vida.

Los datos El personal sanitario del SAS en 2016, con el PSOE en el Gobierno de la Junta de Andalucía, era de 92.934 profesionales, y dos años después eran 100.304. El incremento de 7.370 en esos dos años contrasta con los 9.636 contratados por el Gobierno del PP-Cs entre 2018 y 2020, es decir, antes de las contrataciones extra por la pandemia del covid19, pasando de 100.304 a 109.940. En cuanto a la Atención Primaria, en 2016 eran 24.436 los profesionales adscritos, y tras aumentar en 1.395 personas, en 2018 sumaban 25.831; en los dos años siguientes, con el PP-Cs y sin pandemia aún, el aumento fue de 2.350, llegando de los 25.831 de 2018 a los 28.182 de 2020. En cuanto a los centros de salud, tanto en 2018 como en 2020, eran 407, y los consultorios médicos subieron de 1.107 a 1.110. Más allá de estas cifras, más del 90% de los profesionales que fueron contratados de modo extraordinario por el pandemia, han visto renovados sus contratos a pesar de reducirse la presión hospitalaria. Los médicos fueron recontratados todos automáticamente, siendo 12.000 los que así se incorporaron al SAS, mientras que del resto, unos 8.000, fueron recontratados a los pocos meses en casi su totalidad.

Es por ello que desde ambas fuerzas se exige que, el Gobierno andaluz haga una clara apuesta por la sanidad pública y sobre todo teniendo en cuenta que tienen un superávit de casi 2.600 millones de euros en las cuentas de 2020, y ser la comunidad autónoma que ha recibido más fondos COVID para la sanidad en 2022, superando la cifra de 4.600 millones en los dos últimos años de pandemia.

Finalmente desde UGT Y COO Almería se reclama que, se refuercen tanto la atención primaria como la hospitalaria y tomando medidas para hacer atractivo el trabajo de nuestros profesionales, Para ello, es necesario una planificación junto a los agentes sociales, como representantes de todos los trabajadores y trabajadoras de la sanidad, que son realmente quienes conocen las deficiencias y necesidades en la salud.

Lo que dice Vox

El parlamentario de Vox por Almería Rodrigo Alonso, señalaba el viernes que no había diferencias entre la gestión del SAS por parte del PP y del PSOE, y reconocía que compartían las reclamaciones de los sindicatos, pero no se sumaban a la manifestación porque los sindicatos no habían mejorado las condiciones laborales de los sanitarios en todos estos años.

Lo que dice el PSOE

El secretario general del PSOE de Almería, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, ha participado esta mañana, junto a alcaldes, alcaldesas, portavoces y más dirigentes del PSOE en la provincia, en la manifestación en defensa de la sanidad pública convocada por los sindicatos UGT y CCOO. El líder de los socialistas almerienses ha reiterado el “apoyo” del PSOE a la movilización sanitaria porque “pensamos que defender a los trabajadores y trabajadoras es defender a la sanidad pública”; un servicio que tiene ahora, por la gestión de PP y Ciudadanos en la Junta, un “problema muy serio” que “no soluciona Moreno Bonilla”.

La “incapacidad” para gestionar la estructura sanitaria andaluza que, según Lorenzo Cazorla, padece Moreno Bonilla, “se puso de manifiesto al comienzo de la pandemia, de la que hemos salido gracias al trabajo de muchos de los que hoy están aquí en esta manifestación”. “El sistema sanitario público andaluz funciona por sus trabajadores y trabajadoras, que no merecen el desprecio que padecen por parte del Gobierno andaluz de las derechas”, ha valorado.

“El plan de las derechas respecto a lo público cuando gobiernan ya lo sabemos, que es recortar, porque está en su ADN, y lo estamos viendo en materia sanitaria. Moreno Bonilla quiere que cambiemos la tarjeta sanitaria por la de crédito y tenemos que evitar que esto siga ocurriendo con acciones como esta”, ha animado a la ciudadanía el secretario general del PSOE de Almería.