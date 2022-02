Capital El alcalde asiste al ensayo general de ‘Aedea Teatro’ que estrena obra el 28 de febrero sábado 19 de febrero de 2022 , 16:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Fernández-Pacheco, acompañado del concejal de Cultura, Diego Cruz, ha elogiado el trabajo que realiza este grupo de jóvenes almerienses en la Asociación de Vecinos de Nueva Andalucía El próximo 28 de febrero, a las 20.30 horas, se subirá el telón del Teatro Cervantes y estarán ellos: los jóvenes de la compañía de teatro aficionado ‘Aedea Teatro’ con su nueva propuesta, ‘Chicago’. Es por ello que este sábado, el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, aceptando su invitación, ha acudido a uno de los últimos ensayos generales antes del gran día. Acompañado del concejal de Cultura, Diego Cruz, ha visitado la sede de la Asociación de Vecinos Nueva Andalucía, donde ‘Aedea Teatro’ ensaya cada sábado para conocer este proyecto cultural formado por más de una veintena de jóvenes. “Estoy encantado de poder ‘colarme’ en el ensayo de su próximo musical y ver la ilusión y el gran trabajo que hay detrás de esta obra, que estoy seguro de que será un éxito”, ha señalado Fernández-Pacheco, que ha aprovechado para animar a todos los almerienses a acudir a esta cita. Asimismo, el alcalde les ha trasladado que “cuentan con el Ayuntamiento y sus instalaciones para cualquier iniciativa” y se ha mostrado convencido de que “apostar por los artistas locales es hacerlo por Almería. El grupo ‘Aedea’ nació en el año 2007, bajo la dirección de Germán Fernández. A lo largo de estos años ha representado todo tipo de teatro, desde comedia hasta drama, haciendo llegar el teatro y la cultura a todos los públicos. Han representado desde ‘Mamma Mia!’ hasta ‘Grease’ y ahora atreven con ‘Chicago’. Sus componentes han agradecido la visita del primer edil y su disposición a colaborar desde el Ayuntamiento con la labor que realizan en pro de la juventud y la cultura. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.