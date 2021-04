Sociedad Ampliar Todo lo que debes saber antes de visitar Almería Escucha la noticia Fuente: Almería Buenas Noticias El sur de España es uno de los lugares más visitados de toda España por su buen clima, sus bonitas playas y una exquisita gastronomía. Tanto turistas como nacionales buscan tranquilidad y comodidad en sus visitas, por lo que Andalucía se convierte en un destino estrella todos los días del año. Muchos visitantes eligen hospedarse en las grandes ciudades, sin embargo, Almería es una provincia desconocida pero con mucho que ofrecer. Almería es una ciudad costera situada en el sureste de la Península Ibérica que debido a su situación estratégica ha sido uno de los puntos claves de asentamiento de las diferentes civilizaciones. Estas han contribuido en la importante riqueza cultural, artística, gastronómica y monumental con la que actualmente cuenta la ciudad almeriense. La gastronomía almeriense Muchos turistas visitan Almería por su exquisita gastronomía, que a lo largo de su historia, ha recibido influencia de otras cocinas como la murciana y la de la alpujarra granadina. La mayoría de las recetas típicas de la provincia utilizan productos locales de la huerta junto con los pescados provenientes del mar mediterráneo. Uno de los platos más conocidos son los gurullos, que consiste en un guiso de pasta sofrita con ajos, tomates, pimientos rojos, cebolla, aceite de oliva y carne de conejo, liebre o perdiz. Otra herencia de la cocina almeriense es la olla de trigo, que consta de garbanzos, carne de cerdo, morcilla, trigo e hinojos. La consumición de este plato es tradicional cada 17 de enero, día del Santo Antonio Abad. La olla de trigos es una comida perfecta para los días invernales de mucho frío. Las migas también son un plato estrella de la gastronomía española, sin embargo, en cada zona tienen su peculiar manera de elaborarlas. Las migas almerienses se hacen con harina de sémola de trigo duro, pimientos, ajos, agua, sal y aceite de oliva. Si vienes a Almería, no puedes irte sin disfrutar de sus diferentes tapas. El chéringan es un aperitivo que consiste en una tostada que se unta con salsa de alioli o tomate acompañado de queso, jamón serrano, caballa o tortilla. Como reclamo turístico, el municipio de Lubrín ha puesto en marcha un proyecto basado en crear una marca comercial llamada ‘Lubrín, legado natural’, con el objetivo de promocionar los productos autóctonos de la provincia. Asimismo quieren fomentar el consumo del comercio local almeriense, sirviendo apoyo a los establecimientos turísticos y hosteleros para que utilicen dichos productos. Las empresas de Almería suelen basar su producción en sus productos estrella como el aceite de oliva, la miel, las migas y el cabrito. Qué visitar en Almería Almería es un lugar con mucho encanto debido a los numerosos acontecimientos históricos que rodean a la ciudad. La Alcazaba es uno de los sitios que no puedes perderte, situado sobre el Cerro de San Cristóbal. Este conjunto monumental está considerado Bien de Interés Cultural debido a que es la construcción árabe más extensa del país. La fortaleza fue construida por Abderramán III en torno al año 959, con muros de tres metros de espesor y cinco de altura que rodean la construcción. En ella podrás disfrutar de las espectaculares vistas que ofrece el Mirador de la Odalisca y podrás entrar en la Torre de la Pólvora, que servía como almacenaje de material explosivo. La Catedral de La Encarnación, ubicada en el centro histórico de la ciudad fue uno de los primeras construcciones diseñadas como templo-fortaleza. Se trata de un buen ejemplo de la arquitectura de transición entre el estilo gótico tardío y el Renacimiento. Fue construida con la finalidad de defender la ciudad de ataques piratas y cuenta con tres naves y tres capillas, que están protegidas por la Torre del Homenaje, edificada en el siglo XVII. A unos 30 kilómetros al norte de la capital, podemos encontrar el desierto más grande del país, el Desierto de Tabernas. Es un paisaje único que no puedes perderte, en el que podrás ver una flora diferente. En esta zona árida se encuentra el Poblado del Oeste, un parque temático que ha sido escenario de multitud de películas y series de televisión. Almería también cuenta con parajes naturales como el Parque Natural del Cabo de Gata, que fue la primera reserva marítimo-terrestre de la Comunidad Autónoma. En este ecosistema se pueden disfrutar de unas vistas espectaculares con acantilados y calas casi inaccesibles. En el Cabo de Gata se encuentran unas de las mejores playas de la provincia como la playa del Plomo o la del Monsul. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)