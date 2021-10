Sociedad Todo lo que debes saber sobre el visado a Sri Lanka Escucha la noticia Por Jesús Fonseca Serrano



Desde la llegada de la pandemia, muchos de nosotros nos hemos visto obligados a pasar la mayor parte de nuestro día a día encerrados en nuestras casas, sin posibilidad de salir de las mismas por miedo a propagar o contraer el virus que está acechando al mundo. Sin embargo, ahora que la situación parece ir mejorando poco a poco con la llegada de las vacunas y la progresiva inmunización de la población global, podemos retomar aquellos planes de viaje que tanto deseábamos realizar con nuestra pareja, familiares o amigos. Si estabas pensando en realizar un viaje a Sri Lanka para poder visitar sus playas o la famosa Roca del León, al igual que lo que sucede con otros países, has de saber que debes contar primero con un visado de viaje. A continuación procedermos a explicarte todo lo que tienes que saber acerca de este documento, las condiciones que debes cumplir para obtenerlo y cómo solicitarlo para poder visitar la Lágrima de India. El visado a Sri Lanka y los diferentes tipos que existen Tal y como ya hemos mencionado previamente, todos aquellos españoles que deseen realizar un viaje a Sri Lanka deben contar previamente con un visado de viaje a Sri Lanka válido (para poder trabajar, vivir o estudiar se necesita un visado específico proporcionado por el consulado). Encontramos un total de tres tipos diferentes de visado: Visado de negocios : se incluyen participación en reuniones de empresa y negociaciones, conferencias, talleres, cursos de formación, participación en arte, música o baile y participación en eventos religiosos, entre otros.

: se incluyen participación en reuniones de empresa y negociaciones, conferencias, talleres, cursos de formación, participación en arte, música o baile y participación en eventos religiosos, entre otros. Visado de turismo : incluye visitas a familiares y amigos, tratamiento médico y participación en eventos deportivos, competiciones o actividades culturales

: incluye visitas a familiares y amigos, tratamiento médico y participación en eventos deportivos, competiciones o actividades culturales Visado de tránsito: para viajes de tránsito a través de Sri Lanka. Dado que la mayoría de viajeros no permanecen más de 30 días alojados en Sri Lanka, estos pueden solicitar vía online una versión digital de este documento, conocido como visado electrónico o ETA. Este documento avalado por el Departamento de Inmigración y Emigración permite disfrutar de una estancia de 30 días, extendible a los 6 meses. ¿Qué condiciones deben cumplirse para solicitar el visado? Para poder viajar a Sri Lanka los españoles deben contar con un visado cuya validez sea de seis meses, dentro de los cuales se permitirá la entrada al país con una estancia máxima de 30 días. A la hora de viajar a Sri Lanka, además, debe contarse con un billete reservado para el viaje de vuelta, así como demostrar que se cuentan con recursos financieros suficientes como para pagar la estancia dentro del país. Como última condición, el viajero español que desee visitar Sri Lanka deberá contar con un pasaporte que tenga una validez de, al menos, seis meses en el momento de su llegada al país. ¿Cómo obtener el visado? Existen varios métodos para adquirir el visado a Sri Lanka, y los procedimientos que se deben seguir pueden resultar algo confusos. Por suerte, encontrarás toda la información que necesitas dentro de la página web de visaturismo.es, posando el cursor en la pestaña de "Visados Populares" y haciendo click en el apartado de "Visado Sri Lanka". Una vez hayas hecho esto, se te redirigirá a una página con información relativa a dicho documento de viaje en el que encontrarás un apartado titulado "Solicitud de su ETA a Sri Lanka". Dicha ETA (siglas en inglés de Autorización Electrónica de Viaje) se trata del visado electrónico necesario para viajar a Sri Lanka, y en ese apartado se explican con detalle todos y cada uno de los pasos que debes seguir para obtener tu visado siguiendo el método más rápido y cómodo disponible. Se incluye, además, información acerca de las tasas que debes pagar así como el tiempo en el que se estima que recibirás la confirmación de tu solicitud vía correo electrónico. Tras haber recibido dicha confirmación, oficialmente podrás viajar a Sri Lanka. Al subirte al avión con destino a este país, recibirás una Disembarkation Card, un pequeño formulario que tendrás que rellenar con una serie de datos que incluyen los detalles del viaje y el propósito del mismo. Al aterrizar en Sri Lanka, pasarás por un control en el que tendrás que mostrar tanto tu pasaporte como la Disembarkation Card rellenada. A pesar de que no se suele solicitar el visado dado que este se puede consultar a través del número de pasaporte, te recomendamos que imprimas este documento, para casos excepcionales. Sri Lanka se trata de un destino turístico bastante completo capaz de ofrecer experiencias de todo tipo, contando con un patrimonio histórico cuya belleza dejará boquiabierto a todo aquel que tenga la oportunidad de contemplarlo. Playas, montañas, prados, ciudades... si deseas disfrutar de los rincones paradisíacos que ofrece Sri Lanka a sus visitantes, recuerda contar para ello con un visado que te permita viajar allí. En el caso de que quieras extender tu visita, tendrás que consultar con el Departamento de Inmigración o con un Agente Registrado habilitado para ello. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)