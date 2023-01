Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Todo lo que podrás hacer en febrero en la Biblioteca Central

lunes 30 de enero de 2023 , 19:15h

La Biblioteca Central José María Artero se prepara para dar la bienvenida a un nuevo mes y, para ello, ya tiene preparadas una gran cantidad de actividades que van desde bebecuentos a cuentacuentos, pasando por talleres infantiles, juveniles o para adultos. Como es habitual, la inscripción y entrada es libre hasta completar aforo, pero hay que reservar plaza en https://www.bibliotecaspublicas.es/almeria. Todo ello coordinado desde el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería.

Cronológicamente, la primera de las actividades será el propio 1 de febrero, con un taller para adultos de ‘Iniciación a la relajación’. En esta categoría, que será siempre a las 11.30 horas, habrá tres citas más. Los días 8 de febrero con ‘Escritura creativa’, el 15 de febrero con ‘Juegos de mesa’ y el 22 de febrero con ‘Hacernos llaveros’. Este último tendrá una réplica en taller infantil y juvenil, ambos a las 17.30 horas. En el caso de infantil el 2 de febrero y en el de juvenil el 21 de febrero. La oferta de talleres juveniles se completa el 7 de febrero y 16 de febrero, a las 17.30 horas, con ‘Creando con semillas’ y ‘Escritura creativa’, respectivamente.

En cuanto a los cuentos, habrá una primera cita de cuentos para adultos el 2 de febrero, a las 11.30 horas, con ‘El camino a ninguna parte’. En la categoría de Bebecuentos las citas serán a las 17.30 horas los días 9, 16 y 23 de febrero, con ‘El vampiro Edelmiro’, ‘How to catch a star’ y ‘El huevito’, respectivamente. Los cuentacuentos serán también a las 17.30 horas, en este caso los días 7, 14 y 21 de febrero, con ‘Cora, la hormiga voladora’, ‘Guess how much I love you’ y ‘¿Qué hay en la chistera?’, respectivamente.

El concejal de Cultura y Educación, Diego Cruz, ha asegurado que “la Biblioteca Central José María Artero vuelve a pleno rendimiento en el mes de febrero con actividades para todos los públicos y edades, haciendo que además de los servicios de sala de estudio o préstamo de contenidos, sea un espacio vivo con una programación propia que se perfila mes a mes y que está siempre abierta a todos los almerienses”.