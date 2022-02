Deportes Ampliar Todos los juegos de la temporada de juegos de 2022 de Crossfit martes 08 de febrero de 2022 , 12:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Crossfit es una de las actividades más destacadas que debes tener en cuenta de cara al futuro. A continuación, te contaremos cuáles son las próximas actividades que hay que considerar. Las competencias para el Crossfit 2022 Aquí existen muchas posibilidades de invertir dinero en las apuestas deportivas. Una de ellas es la del Crossfit, que es una actividad que ha adquirido un enorme éxito durante el último tiempo. Básicamente, se trata de un programa de fuerza y acondicionamiento físico total, que nació en California en el año 2001. Por si no lo sabías, fue creada por Greg Glassman, que diseñó una serie de ejercicios para que los policías de la ciudad de Los Ángeles pudiesen mejorar su desempeño, especialmente en el ejército de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué es lo que debes tener en cuenta en relación con las futuras competiciones? Pues bien, actualmente Crossfit anunció 8 de las 10 competencias semifinales que servirán como una competencia final en persona para los Crossfit Games 2022, del 4 al 7 de agosto en Madison. Estos dos eventos de América del Norte están ausentes dentro de la lista: Granite Games y West Coast Classic, ambos pertenecientes a Loud and Live Sports. Por ejemplo, el presidente de Loud and Live Sports, conocido como Matt O’Keefe, anunció anoche que abandonará la compañía después de estar 4 años al mando. En cuanto a la pregunta que sigue, hay que tener en cuenta que se buscará reemplazar a Granite Games y a West Coast Classic. Hasta el momento, 5 de los 10 anfitriones de las semifinales son nuevos en la temporada. En caso de que no se pueda realizar la competición por temas del COVID-19, Crossfit decidirá generar una competencia en línea, que tendrá lugar según cada situación epidemiológica en cada una de las fechas. Lo que debes saber sobre las fechas A continuación, te contamos cuáles son las fechas que debes considerar en cuanto a las competiciones del Crossfit: Semifinal de América del Norte #1*. Lugar: TBA. Fechas: 20-22 de mayo. CrossFit Lowlands Throwdown. Lugar: TBA. Fechas: 20-22 de mayo

Torian Pro. Lugar: Pat Rafter Arena — Brisbane, Australia. Fechas: 20 al 22 de mayo.

Mid-Atlantic CrossFit Challenge (Norteamérica). Lugar: Knoxville Civic Coliseum — Knoxville, TN. Fechas: 27 al 29 de mayo

CrossFit Fittest en Ciudad del Cabo. Lugar: Coetzenburg Sport Center — Stellenbosch University, Stellenbosch. Fechas: 27 al 29 de mayo

Semifinal de América del Norte #3*. Lugar: TBA. Fechas: 3-5 de junio.

Far East Throwdown*. Lugar: TBA — Busan, Corea del Sur. Fechas: 3 al 5 de junio

CrossFit Strength in Depth*. Lugar: ExCeL London — Londres, Inglaterra. Fechas: del 10 al 12 de junio

Copa Sur*. Sede: Shopping Vitória — Enseada so Suá, Vitória. Fechas: 10 al 12 de junio

CrossFit Atlas Games. Sede: Complexe Sportif Claude Robillard — Montréal, Québec. Fechas: 10 al 12 de junio En cualquier caso, esta información puede ayudarte para tus apuestas. ¡Esperamos que todos estos datos te sirvan para que obtengas dinero en tus jugadas!

