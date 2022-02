Almería Toma de posesión del coronel Montero Llácer como jefe de la Comandancia en Almería miércoles 16 de febrero de 2022 , 16:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El subdelegado del Gobierno y el teniente general Félix Blázquez presiden el acto El subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, junto al teniente general jefe del mando de operaciones, Félix Jesús Blázquez González, ha presidido hoy la toma de posesión del coronel Jorge Montero Llácer, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Almería. El acto ha tenido lugar este mediodía en el patio central de la Comandancia. Jorge Montero Llácer, de 51 años, es natural de la localidad castellonense de Burriana. Sus últimos destinos como jefe de Comandancia han sido Lleida (desde 2012 a 2015), Salamanca (desde 2015 hasta diciembre de 2021) y Almería En 1988 ingresó en la Academia General Militar y en 1993 ascendió a teniente. Ha estado destinado en la Policía Judicial, en el Estado Mayor de la Guardia Civil, en Seguridad Ciudadana y en el Grupo de Reserva y ha tenido destino en Navarra, Valencia, Valladolid y Madrid, hasta que en 2012 se incorporó a la Comandancia de la Benemérita en la provincia catalana. El coronel Montero Llácer es diplomado, además, en Estado Mayor La resolución del secretario de Estado de Seguridad con su nombramiento fue publicada en el Boletín de la Guardia Civil el pasado 7 de diciembre, aunque la asignación de destino no fue efectiva hasta el 10 de enero. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

