Deportes Ampliar ¿Qué equipos de La Liga podrían quedarse fuera de las primeras posiciones? miércoles 16 de febrero de 2022 , 16:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Liga es uno de los torneos más emocionantes del fútbol porque cada vez hay más clubes que pelean la supremacía del Barcelona y el Real Madrid. De hecho, a pesar de que los Merengues llegaron a la punta y destronaron al Real Sociedad, alcanzando una diferencia de 10 puntos con el escolta, el Sevilla logró acercarse bastante. Nunca se sabe cómo terminará la competencia y es por eso que las apuestas La Liga tienen muchos mercados adicionales. ¿Qué equipos podrían quedarse fuera de las primeras posiciones? El Barcelona depende de sus fichajes El Barcelona comenzó el torneo siendo uno de los favoritos para ser campeón, pero tuvo muchos problemas que lo mantuvieron alejado de las primeras posiciones. A la fecha, es difícil saber con exactitud si el equipo culé logrará mantenerse como uno de los 4 finalistas. De hecho, los expertos creen que dependerá de sus fichajes. Esto se debe a que el equipo demostró mucha inestabilidad desde la partida de Lionel Messi y los jugadores no pudieron, ni siquiera, mantener la clasificación de la Champions League. En la recta final del torneo, los catalanes deberán evitar la derrota a como dé lugar, si quieren permanecer en lo más alto de la tabla de clasificaciones. El actual campeón no puede defender su título Cuando empezó el torneo, una apuesta a ganador La Liga 2022 era la del Atlético de Madrid; ahora, las cuotas se inclinan por su clásico rival. Los Colchoneros ganaron el campeonato pasado y se esperaba mucho de ellos. Si bien no tuvieron un mal comienzo de temporada, la solidez de la plantilla se perdió y, hoy, los jugadores tienen muchas dificultades para atacar y defender. Además, peligra la continuidad de Diego Simeone, lo que le da más inestabilidad al equipo. Si La Liga terminara hoy, el Atlético estaría fuera de la próxima Champions League. Sin duda, esto preocupa y mucho a los seguidores del club madrileño, que podrían terminar la temporada fuera de los primeros 4 lugares. El declive del Real Sociedad El Real Sociedad fue la sorpresa de la temporada. En la primera parte del torneo logró mantener la cima durante varias fechas consecutivas. Sin embargo, desaprovechó muchas oportunidades y el Real Madrid le quitó el lugar. Lo que más preocupa a los seguidores del equipo vasco es que perdió fuerza y estabilidad. Los del Real Sociedad empezaron muy entusiasmados al permanecer en la punta, pero sus objetivos se desdibujaron progresivamente. Hoy, se encuentran en una posición incómoda, que no conforma ni a los jugadores ni a la dirigencia. El equipo de San Sebastián tiene que volver a encontrar las motivaciones, si quiere evitar quedarse afuera de los primeros 4 lugares.



Esta temporada de La Liga tuvo grandes sorpresas. El Barcelona y el Atlético de Madrid, que eran dos de los mejores candidatos a ganar el torneo, perdieron de vista la cima de la tabla de clasificaciones y podrían quedar relegados de los primeros puestos cuando se defina la competencia. Por su parte, el Real Sociedad tuvo un inmejorable comienzo, pero perdió toda su fuerza al perder la punta. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas ¿Qué novedades traen las nuevas tragamonedas del casino en línea?

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.