Top 6 de mejores jugadores de rugby que no puedes dejar de ver

lunes 13 de diciembre de 2021 , 08:32h

El rugby se ha convertido en un deporte muy popular especialmente en la casa de apuestas online Perú. Por ello, conocer los mejores jugadores de Rugby del momento puede ser de mucha ayuda para apostar a ganar. No solo se trata de jugadores de Rugby famosos, se trata de saber cuáles se encuentran en el top 6 de mejores jugadores de rugby y vale la pena tenerlos en la mira para los próximos eventos deportivos.

Jugadores de rugby famosos en redes sociales

Existen algunos jugadores de rugby famosos, cuya fama no se debe exactamente a su forma de jugar. Incluso, muchos no han jugado en sus equipos y sus selecciones por un periodo y no han figurado en ninguno de los partidos.

Muchos destacan solo por su popularidad, carisma, físico y figuran más como influencers que en el top de 6 de mejores jugadores de rugby. Por ello, es importante que conozcas estas figuras, ya que, seguro las veras continuamente pero no debes apostarlo todo a ellas. Entre los jugadores de Rugby famosos con más seguidores en redes sociales:

Quade Cooper

Este atleta de la selección australiana, aunque no ha jugado desde 2016 con la misma sigue siendo uno de los jugadores de rubgy famosos. En sus redes sociales se mantiene muy activo en sus redes compartiendo entrenamientos y su día a día.

Greg O’Shea

Cuenta con no más de 1 millón de seguidores en su Instagram y a pesar de no considerarse en el top 6 de mejores jugadores de rugby es una figura muy relevante de la disciplina y resulta bastante influyente.

Nick Cummins

No juega rugby internacionalmente, sin embargo, es uno de los más populares e incluso ha aparecido en programas como The Bachelor. Cuenta con más de medio millón de seguidores en Instagram y se ha convertido con su carrera en una celebridad.

Charles Taylor

Aunque empezó en el rugby y actualmente muchos lo asocian al mismo. El jugador del Seven de Australia se ha convertido en entrenador físico y modelo y actualmente vive en Dubái.

Dan Carter

A pesar de haberse retirado del rugby profesional cuenta con casi 3 millones de seguidores en Instagram y sus redes sociales son unas de las más influyentes del mundo del rugby.

Aunque puede que no sean tan populares como los jugadores mencionados anteriormente actualmente por su desempeño en los partidos y su forma de jugar existen otros atletas que brillan y que prometen mucho en las diferentes ligas. A continuación, te presentamos un top 6 de mejores jugadores de rugby en la actualidad:

Antonie Dupont, este francés con solo 25 años es considerado uno de los mejores jugadores de rugby en la actualidad. Fue nombrado Jugador del Torneo de las Seis Naciones en 2020, ganó el título Top 14 con Toulouse en 2019. Su excelente desempeño hace que haya sido seleccionado como el jugador número 1 en la Rugby World Magazine. Ardie Savea, neozelandés de 28 años que juega con los Hurracaines del Super Rugby en la posición de 8vo o Ala y de forma internacional es uno de los referentes y capitan de los All Blacks. Maro Itoje, este inglés es otro de los jugadores de rugby famosos por su excelente desempeño en las últimas temporadas. Actualmente juega para el club Saracens de la Aviva Premiership Michael Hoper, australiano de 30 años que también se encuentra entre el top 6 de mejores jugadores de rugby. Se desempeña como Ala para los Waratahs en el Super Rugby, los Rays North Harbour en el Campeonato Nacional de Rugby y es capitán del equipo nacional de los Wallabies. Taniela Tupou otro jugador australiano integrante de los Wallabies que ocupan un lugar dentro de los 6 mejores del mundo con solo 25 años de edad. Se desempeña como pilar en los Queensland Reds en el Super Rugby y juega en la selección nacional de Australia Lukhanyo Am, este sudafricano se consagro como campeón en Japón 2019 y figura en Super Rugby como segundo centro en los sharks. Además, como internacional juega en los Springboks.

Eventos de rugby que no te puedes perder

Si te interesa esta disciplina estos son algunos eventos más populares del rugby que no puedes dejar de ver, especialmente si tienes planeado irle a algún equipo y hacer la apuesta:

La copa del mundo de Rugby El torneo seis Naciones El campeonato de rugby (Antiguamente conocido como torneo de las 3 naciones) El Super Rugby La copa mundial femenina de Rugby

El rugby cuenta con muchas promesas y conocer cuáles son los mejores jugadores de rugby del momento te pueden ayudar a saber a qué equipo irle en el próximo evento.