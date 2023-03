Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar URA pierde un espectacular pulso con Zarautz domingo 26 de marzo de 2023 , 17:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia (20-22) Dos errores graves en la segunda parte cuestan la derrota a unos cruzados que tuvieron una patada a palos para haber ganado, viéndose muy mermada, pero no acabada, las posibilidad de playoff Cánticos cruzados en la grada usando el ritmo del mismo bombo. Esa es la grandeza del rugby cuando convergen dos grandes aficiones, como sucedió en el Juan Rojas en un enfrentamiento histórico para ambos equipos, jamás antes producido. Una igualdad extrema sobre el terreno de juego deparó emoción hasta el final, llegando incluso a un tiro a palos que no entró y que podría haber supuesto la victoria para URA. La primera parte fue almeriense, la segunda guipuzcoana, y el marcador final se quedó en 20-22, un punto bonus defensivo que sabe a poco, pero que todavía mantiene un fino hilo con el playoff definitivo por el ascenso. El Grupo Élite puede deparar algún vuelco más. Alcobendas está matemáticamente clasificado para la lucha final, el rival de este día, el Gesalaga Okelan Zarautz KE prácticamente lo tiene hecho tras vencer en el Juan Rojas, no de forma definitiva porque le toca descansar la próxima semana, y a partir de la tercera plaza, ocupada por Mazabi Santander Independiente, el último visitante del feudo unionista, cualquiera puede meterse. En el furgón de cola están Getxo, URA y Jaén, los tres con 8 puntos, a cinco del playoff que ocupa Sant Cugat, que va a tener que parar en la última jornada por descanso particular, sin sumar nada. Así, si esta ya era una final para Unión Rugby Almería, la próxima semana en Zaragoza es finalísima. Lo que ha empeorado notablemente es que ya no se depende si mismo, sino que hay que ganar y esperar los resultados de los demás implicados, que son todos. Emoción a raudales en la recta final de la temporada, al menos URA contó por fin con su equipo titular completo, pero, porque siempre hay un pero, sin poder cubrir la convocatoria en su plenitud. Respecto al partido, un partidazo. Bonito, duro, de alternativas en el juego y con el marcador siempre a favor almeriense hasta el último ensayo vasco. A falta de un minuto un golpe de castigo a palos pudo haber dado la victoria, pero era de difícil transformación y el oval no entró en la ‘H’. No aprovechó tampoco la última posesión. El inicio fue fulgurante para los cruzados, con una primera melé en el primer minuto de juego a la que se le pusieron ruedas. Esa superioridad manifiesta fue un golpe moral a los delanteros de Zarautz y pesó en las sucesivas melés dentro de diez metros. Hubo dos derribadas y aviso de ensayo de castigo, una tercer que sí se jugó y una cuarta en la que se entró a la zona de marca, con sanción final del anunciado ensayo de castigo para el 7-0 muy pronto. Sacando el balón jugado a mano tras la patada de arranque se perdió el oval y el XV guipuzcoano inició una posesión larga, con desgaste defensivo y placajes para mantener al rival a raya. URA intentó salir a través de Emilio Arias, pero se plantó bien la defensa vasca y otra vez la posesión fue visitante, más placajes, más desgaste atrás. Bien en sus touches, Zarautz palmeaba atrás en caso de duda, mientras que de nuevo, un partido más, se castigó con varias parciales a los unionistas. En medio de la presión guipuzcoana, con la máxima de salir con puntos cuando se pisa 22 contraria, eligieron golpe a palos en el minuto 17 para recortar al 7-3. La lucha en la medular fue muy dura, poder a poder, desatorada por la pierna de Lea Rivero, autor de un 50:22 para meterse en el campo contrario y, como su adversario, puntuar de golpe a palos en el minuto 33 (10-3). Podría haber sido un botín mayor, pero se producían pérdidas en los últimos metros, si bien antes del descanso, y a partir de touche, llegó el segundo ensayo en una enorme jugada en la que participaron muchos jugadores almerienses. La ruptura fue de Emilio Arias, la percusión de Fede y la velocidad y habilidad de Juanse, que firmó un try coral y de sello colectivo. En el minuto 38 hubo una jugada clave, una amarilla casi ‘naranja’ a Martín Sorreluz, que de rozar quedarse fuera del partido de modo definitivo fue letal en la segunda mitad. Al descanso la renta ‘bonita’ para los intereses unionistas, y sin embargo nadie podía estar tranquilo porque la igualdad era la nota determinante. De hecho, entró mal en la segunda parte el conjunto de ‘Falu’, que metido de nuevo en defensa muy atrás tuvo un descuido para el ensayo tempranero de Zarautz con el que se apretaba todo (17-10). Se quiso estirar Unión Rugby Almería, pero le faltó claridad ante la férrea defensa vasca, siendo el ejemplo más claro un error de pase lamentable y una interceptación de Sorreluz, corriendo solo hasta bajo palos desde la medular. El Empate estaba servido tras haber ido siempre por delante, aunque tardó muy poco en coger de nuevo la delantera en un golpe tras lesión grave en las filas visitantes. Fácil para Lea Rivero, a media distancia y centrado, el oval entró y fue el 20-17 en el minuto 67. Antes de eso se había entrado en la zona de marca, pero no se depositó el balón. Nemo vio amarilla, se jugó con uno menos en los minutos decisivos y Zarautz lo hizo muy bien, con posesión, incluso fallando un golpe a palos para el empate al poco de transformar URA el suyo. Otro error más, esta vez de placaje, metió a los vascos en la zona de cinco metros almeriense, y se aprovechó la superioridad para buscar la zona abierta por la derecha y ensayar. Después de todo el partido por delante, Unión Rugby Almería se vio por detrás en el marcador, entrando en la recta final muy desgastado y dos puntos abajo. Se presionó bien el saque tras el try, se tuvo posesión de balón y se erró el lanzamiento sobre el límite de tiempo. Con todo, se tuvo un balón más, faltó de nuevo claridad, pero sobre todo fuerzas, sin apenas banquillo, y se escapó el tren. FICHA TÉCNICA: Unión Rugby Almería (20): Nemo, Giardina, Fede, Mono, Ata, Mudo, Román, Pocho, Mati Lamboglia, Lea Rivero, Castro, Rosales, Juanse, Chema y Emilio Arias. También jugaron Luis Vergel, Diallo y Facu. Gesalaga Okelan Zarautz KE (22): Atxutegi, Oriva, Agirre, Zendoia, Eceiza, Unanue, Irazusta, Bast, Ederra, Estrada, Sedrán, Juan Sorreluz, Martín Sorreluz, Valenciano y Aldao. También jugaron Carossi, Ortiz, Aguirre, Larrea, Arzelus, Puertas y Aristi. Árbitro: Alfonso Mirat. Expulsó temporalmente a Martín Sorreluz (min. 37) por parte de Zarautz, así como a Nemo (min. 69) por parte de URA. Tanteo: 7-0, min. 7: ensayo de castigo. 7-3, min. 17: patada de castigo transformada por Estrada. 10-3, min. 33: patada de castigo transformada por Lea Rivero. 17-3, min. 40: ensayo de Juanse transformado por Lea Rivero. DESCANSO. 17-10, min. 43: ensayo de Bast transformado por Estrada. 17-17, min. 55: ensayo de Martín Sorreluz transformado por Estrada. 20-17, min. 67: patada de castigo transformada por Lea. 20-22, min. 73: ensayo de Larrea. FINAL. Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada del Grupo Élite disputado en el Juan Rojas. Nutrida presencia de aficionados guipuzcoanos Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? 