Deportes Buenas sensaciones de URA en un duelo equilibrado domingo 02 de octubre de 2022 , 20:06h (15-15) Unión Rugby Almería suma los dos primeros puntos de esta temporada en su visita a CR Málaga, empate como buena muestra de la gran igualdad entre ambos equipos, si bien se rozó la victoria La última jugada del partido fue golpe a palos a favor de los locales, que habían errado otro apenas unos minutos antes, y con su transformación se acabó el pulso. Tal cual es la definición, un 'pulso', y tremendamente equilibrado, en el que e marcador 'oyó' el pitido final justo al elevarse el 15-15. Muy avanzado el encuentro, el XV cruzado había logrado ponerse por primera vez por delante tras ir a remolque en el tanteo durante la mayor parte del tiempo. Patada lejana, desde la misma raya medular, metida dentro de la ‘H’ por un fichaje, Leo Rivero, que cuajó una notable actuación en su debut como jugador de URA. Muy claros los puntos fuertes, también los aspectos a mejorar, a pesar de acariciar la victoria el sabor de boca es bueno para este nuevo proyecto. Había hablado ‘Falu’ en la previa de que no se llegaba como se quería a la visita a un gran rival como CR Málaga, pero la imagen de su equipo no fue nada mala. Se sabe, y es positivo, que hay mucho margen de mejora, pero lo es más todavía que todavía en el camino se han sumado dos puntos muy importantes. Los malagueños siguen sin ver la victoria sobre los almerienses en categoría nacional, ello gracias al trabajo colectivo de un grupo que irá poco a poco, partido a partido, siempre buscando lo más alto. Esta temporada el Grupo C de División de Honor B ha empezado a enseñar sus ‘gallitos’ en la primera jornada, recordando que será complicado luchar arriba, pero se intentará. El partido comenzó con CR Málaga ejerciendo presión sobre la zona de marca rival y, de hecho, cumplió con la máxima de no irse de vacío al pisar 22 contraria. Los minutos iniciales se jugaron con acumulación de touche y melé hasta que, por el ala izquierda y merced a un desajuste defensivo, los locales depositaron el oval pegado al banderín. El 5-0 subió al marcador firmado por el histórico Lautaro Calle, sin que hubiera acierto a palos, ello con inferioridad numérica almeriense por amarilla a Mono. Los cruzados se sacudieron ese empuje inicial de los malagueños y pisaron el campo contrario con dominio de posesión. La touche, muy buena durante todo el partido, fue una llave. Con ella se dio origen a un maul que por poco entra hasta la cocina sin lograrlo. No se desesperó el equipo de ‘Falu’, que insistió en la jugada y acumuló fases, de derecha a izquierda y vuelta, y de nuevo de derecha hasta una izquierda, más débil esa vez, por la que se encontró agujero para try del empate. Era el minuto 20 y su autor fue Vidican en una culminación de trabajo colectivo. Se pasó entonces a una etapa de mucho mediocampo, sin incidencias en zonas peligrosas, pero sin embargo al descanso se llegó por detrás por un error en la entrega en una jugada que no revestía peligro. Una Touche firme en la raya de mitad del terreno fue seguida de juego a mano, pero se perdió el oval. Un error en el pase permitió que interceptara Málaga, con su zaguero Rinero corriendo a la raya de marca de URA de manera imparable. Se había ‘regalado’ el segundo try y había que rehacerse, sobre todo porque además esa ves sí transformó Lautaro y cayó el 12-5. Se defendió con todo a 5 metros tras montar maul Málaga, se jugó melé en la zona comprometida y Gonchi mostró su nivel sacando al equipo del pozo. Tan es así que la dinámica cambió y se tuvo posesión a escasos metros de la raya de ensayo de los locales, desaprovechándose dos situaciones en las que dio la sensación de que se podía haber sacado más rendimiento. Así se llegó al intermedio. La segunda mitad fue un toma y daca inicial hasta que los cruzados cogieron su sitio y se fueron a por algo provechoso. Juego más trabado, superioridad en la melé, que se niveló durante una breve fase para volver a ser almeriense, la presión almeriense vio de si una jugada por la derecha, con quiebro y fundamentos para escaparse hasta try de Luis Gómez, transformado además, y era complicado, por Castro. Habían pasado tres cuartos de partido y se volvía a empezar. Lo leyeron bien desde las filas de URA, de menos a más paulatinamente conforme se acumulaba rodaje, y desde el banquillo Rivero tiró de valentía para elegir palos en un golpe justo en la medular. El 12-15 puso cerca la victoria, Málaga falló un golpe a palos y la ilusión se esfumó fuera de tiempo con otra patada que, esa ves sí, Lautaro aprovechó para el 15-15 final. . FICHA TÉCNICA: CR Málaga (15): Sánchez, Galacho, Cichello, González, Aspiotti, Bazán, Guerra, Padro, Mauro Calle, Lautaro Calle, Sacconi, Castro, Mosca, Cardalliaguet y Rinero. También jugaron Arias, Quílez, Stuve, Giacon, Estévez y Padial. Unión Rugby Almería (15): Nemo, Giardina, Fede, Mono, Quiroga, Vergel, Truman, Zalazar, Lamboglia, Castro, Sebas ‘Hacha’ Urgu, Gonchi, Rosales, Chema y Emilio Arias. También jugaron Momia, Vidican, Rivero y Gómez. Árbitro: Jorge Sáez. Expulsó temporalmente a Mono (min. 1) por parte de URA. Tanteo: 5-0, min. 6: ensayo de Lautaro Calle. 5-5, min. 20 : ensayo de Vidican. 12-5, min. 28: ensayo de Rinero transformado por Lautaro Calle. DESCANSO. 12-12, min. 70: ensayo de Gómez transformado por Castro. 12-15, min. 79: patada de castigo transformada por Rivero. 15-15, min. 62: Patada de castigo transformada por Lautaro Calle. FINAL. Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la primera fase de DHB, Grupo C, disputado en el Estadio Ciudad de Málaga Rojas ante aproximadamente un medio millar de espectadores.

