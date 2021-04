Torrecárdenas celebra la reunión del ‘Comité contra las agresiones al personal sanitario’

miércoles 28 de abril de 2021 , 16:48h

Presidida por el delegado territorial de Salud y Familias, Juan de la Cruz Belmonte, la Comisión ha analizado las cifras registradas en lo que llevamos de año y las medidas que ya se han puesto en marcha para acabar con estas situaciones







El delegado territorial de Salud y Familias, Juan de la Cruz Belmonte, ha presidido la reunión de la ‘Comisión contra las agresiones al personal sanitario’ que se ha celebrado en el Hospital Universitario Torrecárdenas con la presencia de su director gerente, Manuel Vida; Fernando Carrasco Miras, coordinador provincial en esta materia de lucha contra las agresiones al personal de salud; y Gádor Ramos directora de Enfermería del centro hospitalario almeriense y Miguel Ángel Mingorance, subdirector de Enfermería y referente del Hospital Universitario Torrecárdenas en la lucha contra las agresiones a profesionales.



En la reunión se han analizado las cifras registradas en lo que llevamos de año 2021, un total de siete, lo que para el delegado de Salud y Familias “nos preocupa y por eso siempre insistimos en que se denuncien todos los casos, para poder identificar puntos débiles de cara a futuras campañas de publicidad e intentar ir educando a la población para erradicar esta problemática”. También se ha abordado “el dar seguridad jurídica al profesional agredido” ante el miedo por posibles represalias hacia el profesional o su familia. Hay que recordar que en primera instancia, en el caso del Hospital Universitario Torrecárdenas, es el propio centro el que interpone la denuncia en nombre del profesional eliminándose trabas anteriores ya que “se facilita al profesional presentar la denuncia in situ, evitando personarse en la Comisaría de Policía Nacional para realizarla. Y también se cuenta con el apoyo del servicio jurídico a cargo del Servicio Andaluz de Salud”, ha recordado Manuel Vida.



Por su parte, Fernando Carrasco ha detallado todo el proceso a seguir ante un hecho de estas características “para que tenga muy claro el profesional la forma de proceder y que no quede ninguna duda del todo proceso y sobre todo que sepa que no va ha estar solo”. En los casos ocurridos en este año, “se llama inmediatamente al profesional, cosa que han agradecido porque ven el interés en este asunto”. Hay que recordar que a finales del año 2019 el Hospital Universitario Torrecárdenas realizó una campaña de publicidad en autobuses, radio, prensa y estableció diferentes protocolos con la empresa de seguridad para alertar de esta situación y recordar que cualquier tipo de agresión, física o verbal, al personal sanitario está considera como un delito.



Del mismo modo, durante la reunión se han repasado algunas de las iniciativas que se han puesto en marcha en el hospital referente de la provincia de Almería como es el caso de la instalación de un sistema ‘anti-pánico’ que consiste en 75 dispositivos (tipo mando coche) que se están repartiendo entre los diferentes Servicios y Áreas del hospital para avisar al servicio de Seguridad en caso de agresión. “Les aparecerá el aviso en sus dispositivos electrónicos, la ubicación exacta donde se está produciendo la agresión para que acudan lo más rápido posible”. Otras medidas que se están realizando ya pasan porque los guardias de Seguridad “hacen una ronda por los aparcamientos en las horas de cambio de turno, sobre todo por la mañana temprano y a la noche, así como se realiza el acompañamiento a los profesionales que llegan o se van de madrugada a sus coches”.





Plan de Prevención y Atención de agresiones para profesionales

Todas las medidas se enmarcan en el ‘Plan de Prevención y Atención de agresiones para los profesionales de sistema sanitario público andaluz’, que entró en funcionamiento en octubre de 2020. Este plan incorporó como una de sus novedades un programa especial de acompañamiento al profesional agredido y un profesional con formación específica que ejerce como guía en la prevención de agresiones y actuación ante las mismas.



Esta figura del profesional guía tiene el objetivo de acompañar, asesorar en los trámites y dar apoyo al trabajador que sufre una agresión. Igualmente, la puesta en marcha de este plan supuso la habilitación de diferentes canales “más ágiles y rápidos para que la persona que sufre una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de ser agredida”, han recordado desde el hospital almeriense. Además, se presta atención psicológica al profesional agredido durante el tiempo que sea necesario y se realizan acciones de comunicación, como la campaña publicitaria que hizo el Hospital Universitario Torrecárdenas a finales de 2019, dirigidas a concienciar a los pacientes y usuarios con campañas informativas explicando cómo funciona el sistema sanitario andaluz y qué puede o no puede hacer un profesional.