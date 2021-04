Cruz Roja y la ONCE muestran el lado más social de la Feria del Libro de Almería

miércoles 28 de abril de 2021

El concejal de Cultura y Educación, Diego Cruz, apoya su presencia y asegura que “el mensaje integrador de ambas asociaciones recoge el mismo espíritu universal que tiene la literatura”







La Feria del Libro de Almería para este 2021 será una gran celebración para el mundo de las letras desde el punto de vista del lector, del creador, del editor y del librero y, además, tendrá un ingrediente inclusivo gracias a la participación de entidades como Cruz Roja y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Ambas asociaciones participarán en la gran fiesta de las letras que organiza el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, difundiendo y amplificando su mensaje gracias a este evento en el que se espera una gran participación desde este miércoles, 28 de abril, hasta el próximo domingo, 2 de mayo.



El concejal de Cultura y Educación, Diego Cruz, ha visitado esta mañana tanto a Cruz Roja como a ONCE, apoyando su presencia. El edil asegura que “el mensaje integrador de ambas asociaciones recoge el mismo espíritu universal que tiene la literatura y estoy seguro que los almerienses volverán a demostrar que se suman a ese deseo que tenemos todos de conseguir una sociedad inclusiva y de igualdad para todos”.



El Plan Empleo Cruz Roja, a través de su proyecto Reto Social Empresarial, estará en la Feria del Libro con el objetivo de reivindicar un mercado de trabajo diverso e igualitario, en el que no haya obstáculos para encontrar un empleo y dónde las personas puedan ser protagonistas de historias diversas, todo ello bajo el lema ‘La igualdad es nuestro reto, tú puedes ser el protagonista de esta historia’



El material repartido está orientado a sensibilizar sobre las barreras y prejuicios a los que se enfrentan muchas personas a la hora de buscar trabajo por razones que no tienen nada que ver con su talento y sus capacidades. Además esta actividad sirve para estrechar aún más las alianzas con las empresas, un aspecto tan importante a la hora de lograr la inserción laboral de las personas más vulnerables.



La ONCE, lectura para todos

La lectura es una pasión para todos, y cada uno lo disfruta en su lenguaje. La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha instalado, a lo largo del día de hoy, un expositor en el Patio de los Naranjos de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, en el que explica a todos los ciudadanos el alfabeto braille que utilizan las personas con deficiencia visual. En el stand se puede encontrar una exposición de cuentos en relieve, un ajedrez para invidentes y una máquina con teclado braille, entre otros elementos que facilitan la lectura a las personas ciegas.



La acción se ha desarrollado hoy y los almerienses que se han acercado han podido conocer el sistema de lectura y escritura táctil, recibido un ejemplar del alfabeto y una reproducción de su nombre en braille.



Esta mañana ha visitado el expositor la directora de la ONCE en Almería, María Jesús Segovia, y estaba acompañada por Mariano Poyatos, afiliado desde los 8 años y ahora jubilado, y varios miembros del equipo educativo y documental.