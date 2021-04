Torrecárdenas crea una web y una app para calcular el riesgo de mortalidad por ictus isquémico

viernes 16 de abril de 2021 , 15:57h

Con el apoyo de FIBAO, los investigadores del hospital almeriense que crearon en 2020 un modelo matemático que permite obtener el riesgo de fallecimiento de este tipo de pacientes, han dado forma a esta herramienta





El grupo de investigadores del Hospital Universitario Torrecárdenas, centrado en el estudio de la ‘Epidemiología Avanzada de las Enfermedades No Transmisibles’, han desarrollado, gracias al apoyo de la Unidad de Innovación y Transferencia de FIBAO (Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental) una web y una aplicación móvil que permite conocer la estimación de mortalidad en cuestión de segundos a la llegada del paciente al hospital.



Hay que recordar que este grupo desarrolló durante el año 2020 un método matemático que permite obtener el riesgo de fallecer, durante el ingreso inicial, de los pacientes que ingresan en urgencias por un ictus isquémico que no pueda ser sometido a procedimientos avanzados como la trombolisis o la trombectomía (y que siguen suponiendo una gran mayoría de los mismos).



Hasta la fecha, la estimación del riesgo de un paciente afecto de un ictus isquémico ha sido estimada por el neurólogo en función de la sintomatología del paciente y una serie de parámetros clínicos. Escalas como la NIHSS (una escala para valorar en los ictus la gravedad y si está indicado o no hacer fibrinolisis o trombectomía) es una de las más usadas por los neurólogos, pero no mide de modo específico mortalidad, al tiempo que la que se propone desde el estudio realizado por el Hospital Universitario Torrecárdenas sí que mide específicamente la mortalidad. El investigador principal, Juan Manuel García Torrecillas ha señalado que “todo ello ha resultado de ayuda, sobre todo para decidir el uso de tratamientos más avanzados pero, con el auxilio de esta herramienta, se podrá disponer de un nuevo parámetro objetivo que ayudará al médico de urgencias y especialmente al neurólogo a tomas las decisiones más adecuadas en función del resultado obtenido”. Se trata, por tanto, “de una herramienta auxiliar más, pero de una gran importancia en la toma de decisiones como los tiempos máximos admisibles, tiempos de interconsultas con otras especialidades, adaptación de la atención y vigilancia de estos pacientes al riesgo individualizado de cada paciente”.



En definitiva, esta herramienta “no sustituye en absoluto al criterio clínico del neurólogo y del médico de urgencias, pero sin duda, es un elemento más de entre las armas disponibles para optimizar la atención un proceso que afecta a 15 millones de personas al año en el mundo, de las cuales el 80% son isquémicos”.





Validación externa para conocer los datos de toda la provincia de Almería

Actualmente, además del desarrollo del modelo matemático y su soporte como página web y aplicación móvil, gracias a la consecución de un proyecto autonómico con financiación competitiva recogido dentro de la ‘Convocatoria de proyectos de investigación e innovación en el ámbito de la atención primaria, hospitales comarcales y centros hospitalarios de alta resolución del SSPA’, se va a proceder a la validación externa del modelo en toda la provincia, “al efecto de valorar el comportamiento del modelo en los nuevos episodios de ictus que ocurran en los dos años siguientes”. En esta última fase de validación externa participarán especialistas en Medicina Interna además de neurólogos y médicos de Urgencias.



Juan Manuel García Torrecillas ha añadido que “el modelo matemático y el soporte informático ha sido desarrollado gracias al apoyo decidido de la Unidad de Investigación Biomédica del Hospital Universitario Torrecárdenas y al impulso a la investigación que, desde la dirección del centro, es una constante en los últimos años”.



El proceso de validación externa se está desarrollando “gracias a la colaboración de todos los ámbitos de la provincia, desde los Distritos Sanitarios, al hospital de referencia que es Torrecárdenas y al Hospital de Poniente donde radica la Investigadora Principal del proyecto de validación, la doctora Lea Pereira”. La creación de este modelo con soporte web/App hace factible que ecuaciones relativamente complejas puedan calcularse a pie de cama en solo unos segundos una vez valorado el paciente. La validación externa, una vez concluya (presumiblemente en diciembre de 2022) “permitirá difundir al resto de Andalucía un modelo contrastado, eficiente y que será de ayuda en la atención a esta patología tan frecuente”.