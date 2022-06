El PSOE denuncia el cierre de la Unidad de Gestión Clínica de la Alpujarra

martes 28 de junio de 2022 , 16:04h



El PSOE de Almería ha denunciado públicamente la decisión del Gobierno de Moreno Bonilla de eliminar la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de la Alpujarra, devolviendo, con ello, a la comarca a la situación en la que se encontraba antes de 2009, cuando las decisiones sobre la organización sanitaria de este territorio se tomaban desde Berja. Los alcaldes socialistas de la comarca han mostrado su malestar con esta decisión, que supone restar autonomía a la comarca a la hora de distribuir sus recursos humanos y materiales y dar, con ello, un “empujón” a la despoblación, en lugar de luchar contra este fenómeno.

La secretaria de Política Municipal del PSOE provincial, Noemí Cruz, ha avisado de que con el cierre de la Unidad de Gestión Clínica de la Alpujarra –que afecta a Bayárcal, Paterna del Río, Laujar, Alcolea, Fondón, Fuente Victoria y Benecid– se está perjudicando a la población rural, “que necesita más que nadie los servicios públicos”. “La única manera de frenar la despoblación es darles a los municipios del interior la garantía de que van a tener acceso a los servicios públicos en igualdad de condiciones”, ha advertido. En esta línea, ha recordado que esta decisión del Gobierno andaluz del PP se suma a otras en el mismo sentido tomadas en los últimos años, como la pérdida de frecuencias y líneas en el transporte público o la reducción del horario de atención médica en algunos consultorios.

“Desde el PSOE nos preguntamos si lo siguiente será cerrar puntos de urgencia para unificarlos, dado que el modelo de Moreno Bonilla es el modelo de Ayuso”, ha apuntado.

Por su parte, el alcalde de Fuente Victoria, José Manuel Montero, ha intervenido como portavoz de los alcaldes de Fondón, Paterna y Padules y en calidad de “afectado por una maniobra que el calificativo más suave que tiene es lamentable”. “Si en el PP lo querían hacer mal, no lo han podido hacer peor”, ha ironizado.

Montero ha recordado que la UGC Alpujarra “ha sido clave para que la comarca capee de forma ejemplar la pandemia y lo fue mucho antes para solucionar las enormes carencias que padecía nuestra sanidad rural”. “Aquí se ha hecho un trabajo excepcional con la vacunación, dirigido, organizado y montado desde la comarca, por los profesionales de la comarca... y ahora se les comunica con un correo electrónico la fusión con Berja y todo lo conseguido desde 2009, cuando se implantó nuestra UGC, se tira a la basura”, ha lamentado.

El regidor de Fuente Victoria ha criticado también que no se haya consultado previamente a los sanitarios implicados y ha advertido de que la Alpujarra no se va a callar. “A esta comarca no se la ningunea, a esta comarca se la respeta”, ha exigido.

Montero se ha preguntado “cómo va a ser lo mismo que los profesionales que están en la comarca sean los que gestionen nuestras necesidades y recursos a que sea alguien que a lo mejor ni ha pisado Laujar, Paterna o Fuente Victoria”.

Ante esta situación, los alcaldes socialistas de la Alpujarra han reclamado al Gobierno andaluz del PP que rectifique. “Esta fusión con Berja es un retroceso, es tirar por tierra años de trabajo y esfuerzo de todos y todas; es perder voz, mano y visibilidad de la Alpujarra en el Distrito Poniente; es que nuestros problemas se diluyan y se pierdan entre los de Berja; es quitarnos algo que funcionaba bien por criterios puramente arbitrarios, así que pedimos al PP una explicación y una solución; si hay verdadera voluntad de mirar por nuestra sanidad rural y por nuestra comarca, la solución es sencilla: dar marcha atrás”, ha señalado.

Plan Verano

En la comparecencia también ha habido referencias al retraso del Gobierno andaluz a la hora de poner en marcha el Plan Verano para garantizar la atención sanitaria y el descanso de los profesionales del SAS en época estival, que debería llevar dos semanas funcionando. Al hilo, Noemí Cruz ha afirmado que “el PP pretende tomar por tontos a los ciudadanos y a los profesionales”, cuando anuncia ahora que “quiere buscar profesionales para las sustituciones”. “Esto es lo que deberían haber hecho hace meses”, ha censurado.