Torrecárdenas realiza reconstrucciones múltiples en traumatismos graves de la mano

domingo 14 de marzo de 2021 , 18:01h

La Unidad de Traumatología realiza en las últimas semanas varias microcirugías consiguiendo restaurar extremidades que estaban “prácticamente perdidas o gravemente comprometidas”