URA está a un metro del sueño

domingo 14 de marzo de 2021 , 18:16h

(35-18) Victoria de mérito de los cruzados en un partido de guerra táctica frente a un gran Málaga, la número 13, todavía invicto, y ya a solo un punto del playoff por el ascenso, que virtualmente es suyo

Las lágrimas de Rullo al recorrer el pasillo del honor, o las de Emilio Arias, abrazado a su padre sobre el mismo terreno de juego, pasados unos minutos desde el final de un tenso y espectacular partido en el Juan Rojas. Ya casi está ahí, ya se roza. El sueño es prácticamente real, algo que llega a hacer historia del deporte almeriense, puesto que una nueva modalidad está al borde de ir a pelear con los mejores, o de al menos haberse ganado ese derecho. De un extraordinario mérito es lo que ha hecho y sigue haciendo el XV cruzado, manteniéndose invicto a la altura de temporada en la que se encuentra, segunda jornada de la segunda fase, y porque no hay supersticiones, la 13, y 13 victorias, en el cómputo global del campeonato. Bella guerra táctica entre ambos equipos, cada uno con sus armas, estuvo enorme CR Málaga, demostrando el porqué de su fantástica clasificación, lo que da más mérito a un triunfo fraguado en disciplina y concentración, el respeto al rival y en la delantera.

El partido, primero contra segundo, no defraudó, cargado de tensión, pero nobleza a la par, y jugadas de una bella estampa, de las que hacen afición, como se suele decir. A los unionistas prácticamente no se les escapó el control del encuentro, firmando con la tinta indeleble de su paquete de melé una primera parte sobre la que construyó lo que puede ser su pasaporte virtual al playoff por el ascenso. Con 30 puntos, en el peor de los casos podría ser tercero, en lo que sería un descalabro mayúsculo en las jornadas que restan, que son tan solo tres. Cabe recordar que la parte final del torneo, la que se reserva a ascender a División de Honor, la juegan los dos primeros de los tres grupos y los dos mejores terceros. Dicho esto, parece en el bolsillo un pasaporte que vendría a hacer justicia a tanto esfuerzo, puesto que el Pasek Belenos RC es precisamente el tercero del Grupo A y suma 15 puntos, que son los mismos que hay en juego como el tope máximo de las tres jornadas finales. Las cuantas salen, pero habrá que cerrarlo.

Unión Rugby Almería tuvo que trabajar mucho y cuidar cada detalle, sabiendo sufrir en el inicio del segundo periodo y contestando a los malagueños con su propio juego, que se caracteriza por el balón vivo y la verticalidad con rapidez. Así, muy superior el URA Playcar por delantera, y con el estudio del rival muy bien aprendido, se presionó arriba y se sacó provecho de la melé prácticamente desde la primera jugada. El empuje del paquete almeriense hizo posible otro ensayo más de Lucas Melián, desempeñando a la perfección su papel de ‘8’, secundado por un Nacho de Luque peno de confianza en su patada a palos. Era tan solo el minuto 5 y se mandaba con un 7-0 que el de nuevo apertura, con la reincorporación al equipo titular de Lamboglia como medio de melé, se encargó de ampliar con un golpe transformado. No muy habitual de URA Playcar el elegir palos, era la consecuencia de querer tener siempre controlado a un equipo muy peligroso en sus tres cuartos, siempre con colchón de puntos.

Se vio que había sido buena elección, puesto que CR Málaga hiló una gran jugada a mano para abrir su marcador con ensayo por la derecha, superando a la defensa justo con lo que se sabía que podía hacerlo. Esa verticalidad y rapidez ajustaron el tanteo al 10-5, pero los cruzados siguieron muy arriba, jugando en el campo malacitano todo el tiempo posible, y De Luque transformó un segundo golpe de castigo a palos para que la ventaja siguiera a más de un ensayo (13-5). La presión condujo a situación de melé a cinco metros, y a la quinta intentona, con el consiguiente desgaste para el adversario en su intento de sostener las acometidas, incluso con faltas, se volvió a entrar, ahora incluso más claramente ante el riesgo de ensayo de castigo, y Lucas Melián depositó el oval. Nacho de Luque completó con otro acierto y el marcador se disparó a 20-5. Al descanso se llegó con 20-8, patada a palos de Emiliano Calle, si bien pudo ser mayor la ventaja unionista justo en el límite de tiempo.

Se lanzó Gonza Pérez con una rapidez impresionante a por el saque consiguiente al golpe transformado, placó y se recuperó el balón, con otra situación de melé que, esa vez sí, y pese a la expulsión de un segunda línea, de Guerra, Málaga pudo contener. Supuso una inyección moral para los visitantes, que se habían sentido inferiores hasta ese momento, y se vio en la reanudación, con un inicio de segunda parte de guerra en la medular. Los malagueños querían correr, patadas a seguir, y ante la maraña que el XV cruzado tenía tejida, Emiliano Lautaro probó suerte e hizo un drop para acercar a los suyos en el marcador (20-11). El partido se endureció, en medio de un pulso muy nivelado que vio cómo Nacho de Luque seguía infalible, transformado un nuevo golpe, el tercero, para el 23-11. Había que ganar, y si se podía, con bonus, y por fin se pudo jugar otra melé al más puro estilo de URA Playcar, haciendo Persa su segundo try por segundo partido consecutivo, casi recién salido al terreno de juego. Lo celebró como se merecía, porque acercaba mucho el objetivo de vencer, pese a que se sufriría.

Con 30-11 a falta de menos de un cuarto de partido, Málaga tiró de repertorio y cuajó una gran jugada, con pase a la espalda incluido, para ensayar en el minuto 69 y situar el tanteo en 30-18. El mejor modo de responder fue el que utilizó Unión Rugby Almería Playcar, aplicando su misma medicina a los malacitanos con un try apoteósico que se anotó el capitán Manu Manchón, también a los pocos minutos de saltar al campo, y sí, recompensa a su fe y su entrega mostrados minutos antes en la presión al saque tras el ensayo del rival. Faltaban tan solo cinco minutos y esa vez De Luque no tuvo suerte en el lanzamiento, complicado, aunque rozó la máxima eficacia. Espectacular jugada de apoyos, de velocidad, de verticalidad, se sentenciaba el choque y se estaba a tan solo un ensayo más del bonus, pero había que seguir defendiendo porque Málaga no se iba a dar por vencido. Justo antes a Nemo se le escurrió de las manos el oval en el último instante, tras un avance igualmente de bella estampa, el más fructífero de todos los intentos por parte de Gonza Pérez, Emilio Arias o Jose Méndez, que lo buscaron desde lejos. Tenso, caliente, el partido hizo justicia al espectáculo esperado. Sin duda, una final adelantada, que precede a la siguiente, definitiva, en casa ante Pozuelo.

FICHA TÉCNICA:

Unión Rugby Almería Playcar (35): Nemo, Biya, Grasso, Mono, Toti, Bazán, Gaveglio, Lucas Melián, Lamboglia, Nacho de Luque, Sebas ‘Hacha’ Urgu, Gonzalo Pérez, Damián Jurado, Jose Méndez y Emilio Arias. También jugaron Juanma, Rullo, Persa y Manu Manchón.

CR Málaga (18): Ángel Gómez, Javier Galacho, Quílez, Aspiotti, Pablo González, Price, Guerra, Stuven, Estévez, Emiliano Calle, Campagna, Lauraro Calle, Álvaro Gómez, Cardalliaguet y Rinero. También jugaron Aloza, Sánchez, Argudo, Guerra, Zambrana, García, Castro y Nardon.

Árbitro: Jorge Molpeceres. Expulsó definitivamente a Toti por doble amarilla (min. 37 y min. 54) por parte de URA Playcar, así como a Manuel García con roja directa (min. 62) por parte de CR Málaga. Expulsó temporalmente a Guerra (min 29), Quílez (min. 39) y Aspiotti (min. 55) por parte de CR Málaga.

Tanteo: 7-0, min. 5: ensayo de Lucas Melián transformado por Nacho de Luque. 10-0, min. 17: patada de castigo transformada por Nacho de Luque. 10-5, min. 20: ensayo de Price. 13-5, min. 24: patada de castigo transformada por Nacho de Luque. 20-5, min. 30: ensayo de Lucas Melián transformado por Nacho de Luque. 20-8, min. 39: patada de castigo transformada por Emiliano Calle . DESCANSO. 20-11, min. 44: drop transformado por Lautaro Calle. 23-11, min. 57: patada de castigo transformada por Nacho de Luque. 30-11, min. 63: ensayo de Persa transformado por Nacho de Luque. 30-18, min. 69: ensayo de Castro transformado por Emiliano Calle. 35-18, min. 75: ensayo de Manu Manchón. FINAL

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la segunda fase, dentro del Grupo C de División de Honor B, disputado en el Estadio Municipal de Rugby Juan Rojas a puerta cerrada.